新华社上海11月5日电 题：共享中国市场机遇 共创开放繁荣美好未来——习近平主席在第五届进博会开幕式上的重要宣示为建设开放型世界经济注入强大正能量

新华社记者

“开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路。”

“让开放为全球发展带来新的光明前程！”

4日晚，国家主席习近平以视频方式出席第五届中国国际进口博览会开幕式并发表题为《共创开放繁荣的美好未来》的致辞，充分肯定了进博会的重要作用和丰硕成果，宣布了以中国新发展为世界提供新机遇的开放举措，为建设开放型世界经济注入强大正能量。

进博五年 共襄盛举——“让中国大市场成为世界大机遇”

“5年前，我宣布举办进博会，就是要扩大开放，让中国大市场成为世界大机遇。现在，进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。”

2022年11月4日晚，第五届中国国际进口博览会开幕式在国家会展中心（上海）举行。新华社记者 方喆 摄

习近平主席第五次在进博会上发表重要讲话，高瞻远瞩、掷地有声，传递出中国坚定不移扩大开放的时代强音。

聆听了习近平主席的致辞，美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦说：“我听到了中国继续改革开放的承诺，这令人振奋。我还听到了中国对高质量增长的承诺，这是世界需要的。”

通过视频参会，所罗门群岛总理索加瓦雷表示，进博会是中共二十大后的首个重大展会，吸引了全世界的关注。进博会为所罗门群岛扩大本地生产和出口提供了重大机遇，也为世界共享中国巨大市场带来历史性机遇。

2022年11月4日晚，所罗门群岛总理索加瓦雷在第五届中国国际进口博览会开幕式上以视频方式致辞。新华社记者 方喆 摄

进博会是全球首个以进口为主题的国家级展会，是世界贸易史上的一大创举。

五年来，习近平主席亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动的进博会年年如约而至，届届客商云集。

“习近平主席的致辞让我们再次感受到了中国坚持高水平对外开放、不断推进高质量发展的决心和魄力。”安永中国主席、大中华区首席执行官陈凯表示，安永期望可以继续加深与进博会的合作，为更多的国内外优质企业提供专业服务，携手社会各界共同助力中国构建新发展格局。

2022年11月4日傍晚拍摄的上海徐家汇商圈。新华社记者 丁汀 摄

每届进博会，超过100个国家、地区和国际组织参会，世界500强及行业龙头企业数量超过200家，今年回头率接近90%，不少参展商从“头回客”变为“回头客”乃至“常驻客”。

作为德国科技集团，贺利氏已连续五届参展。“习近平主席致辞向世界展示了中国扩大开放的决心。”贺利氏大中华区总裁艾周平说，“过去几年，我们在进博会上收获了多赢的丰硕成果，让我们坚信投资中国是正确的选择。”

春华秋实，硕果累累。

在第三届中国国际进口博览会公共卫生防疫专区拍摄的礼来展台（2020年11月6日摄）。新华社记者 张玉薇 摄

前四届进博会累计意向成交额超2700亿美元，超过1500件新产品、新技术及新服务完成“首秀”；始终与时俱进，2020年新设公共卫生防疫专区，2021年新设能源低碳及环保技术专区和创新孵化专区，今年新设农作物种业专区和人工智能专区……

2022年11月5日拍摄的第五届中国国际进口博览会技术装备展区。新华社记者 金立旺 摄

体会习近平主席致辞，首次以国内采购商身份参加进博会的浙江纳德科学仪器有限公司总经理邱耀彰倍感振奋。

“近年来公司进口业务每年都以30%的速度增长，背后正是中国充满吸引力的巨大市场。进博会将帮助我们找到更优质供货商，采购到各类高精尖医疗器械和装备设备，助力公司加快发展。”邱耀彰说。

2021年11月5日，工作人员在第四届中国国际进口博览会能源低碳及环保技术专区一展台演示环保发电互动装置。新华社记者 张玉薇 摄

扩大开放 共享机遇——“不断以中国新发展为世界提供新机遇”

中国共产党第二十次全国代表大会强调，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，坚持经济全球化正确方向，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济。

“中国将推动各国各方共享中国大市场机遇”“中国将推动各国各方共享制度型开放机遇”“中国将推动各国各方共享深化国际合作机遇”——习近平主席强调了“共享”和“机遇”，传递出重要信息。

“习近平主席的致辞，充分彰显了中国同世界共享超大市场的诚心，与各国各方共建开放型世界经济的决心，以自身新发展为全球发展作出新贡献的信心。”商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明说。

“坚定不移对外开放，中国的大门越开越大，让我们外商可以很放心地在中国投资。”特雷通集团创始人兼首席执行官李曦萌说。

中国的高水平开放，是促进深层次改革的开放。

2022年11月5日，参观者在第五届中国国际进口博览会人工智能专区观看机器人表演。新华社记者 金立旺 摄

扩大优质产品进口，创建“丝路电商”合作先行区，建设国家服务贸易创新发展示范区，实施自由贸易试验区提升战略……聆听习近平主席的致辞，中国一系列扩大开放举措令人振奋。

“习近平主席致辞向世界传递一个明确信号，中国致力推动各国各方共享三大机遇，令我们信心倍增。”辉瑞全球生物制药商业集团中国区总裁彭振科说，作为最早一批进入中国市场的外资药企，辉瑞深切感受到中国营商环境持续优化，和国际接轨稳步推进。

“开放和机遇，是习近平主席致辞中让我印象最深刻的两个词。”米其林中国区总裁兼首席执行官叶菲说，中国坚持高水平对外开放的承诺和行动，让公司对在华高质量发展充满信心。

在第五届中国国际进口博览会技术装备展区展前供需对接会上，参展商代表（前左二）向采购商介绍企业产品情况（2022年8月8日摄）。新华社记者 方喆 摄

携手世界 共创未来——“让开放为全球发展带来新的光明前程”

当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界经济复苏动力不足。习近平主席在致辞中指出，要以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福。

“习近平主席的致辞传递出推动建设开放型世界经济的决心。”西门子全球执行副总裁肖松说，通过进博会这一平台，中国和世界共享市场、共创繁荣、共赢未来，“我们对各国携手克服暂时困难、迈向光明发展充满期待”。

欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞说，习近平主席致辞让我们更加坚信：开放是促进全球合作、携手共创美好未来的重要推动力。

在开放中创造机遇，在合作中破解难题。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃说，本届进博会的论坛重点讨论开放与合作，契合当今世界所需。解决当前世界发展难题，需要更多进博会这样的平台，通过对话弥合分歧，推动共建更加美好的未来。

2022年11月4日晚，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在第五届中国国际进口博览会开幕式上以视频方式致辞。新华社记者 方喆 摄

“全面深入参与世界贸易组织改革谈判”“推动贸易和投资自由化便利化”“促进国际宏观经济政策协调”“坚定支持和帮助广大发展中国家加快发展”……习近平主席宣布一系列切实举措推动各国各方共享深化国际合作机遇。

“面对当前世界经济形势的复杂变化，习近平主席在致辞中强调中国坚持对外开放的基本国策，这既是保持自身经济持续增长的重要举措，更是深度融入世界经济、推动全球经济稳定复苏的重大战略抉择。”毕马威中国及亚太区主席陶匡淳说。

中国不仅携手各国将全球发展的蛋糕做大，也让发展成果更多更公平惠及各国人民。本届进博会增加了向最不发达国家企业提供免费摊位的数量。

毛里塔尼亚总统加兹瓦尼对中国推动建设开放型世界经济、支持多极化表示高度赞赏。他说，中国站在全人类发展的高度思考问题，进博会不仅是毛中两国深化贸易合作的重要机遇，更是促进世界经济发展的重要机遇。

2022年11月4日晚，毛里塔尼亚总统加兹瓦尼在第五届中国国际进口博览会开幕式上以视频方式致辞。新华社记者 李京 摄

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员徐秀军说，进博会已成为有效应对逆全球化思潮、引导经济全球化朝着正确方向发展的重要依托。习近平主席的致辞，充分展现了中国负责任大国形象和始终不渝推动构建人类命运共同体的天下情怀。（记者姜微、韩洁、叶昊鸣、伍岳、刘夏村、姚玉洁）

视频记者：刘佩、祁星、肖正强、姜含章、冯国芮、黄爱萍、潘旭、狄春、岑志连、张梦洁、孙青、陈杰、丁汀、周蕊

海报设计：卓越

(责编：燕勐、高歌)