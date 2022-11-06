新华社上海11月4日电（记者龚雯、杜康、周蕊）第五届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办。作为第五届进博会六大展区之一，医疗器械及医药保健展区全球十五大药品巨头首次齐聚进博会，全球十大医疗器械企业集体亮相参展，令人目不暇接的“全球首发”“中国首展”背后，既有“头回客”也有“回头客”，它们在中国的朋友圈越来越大、伙伴越来越多。

11月2日拍摄的国家会展中心（上海）南广场。新华社记者 方喆 摄

首发首展成标配，创新产品抢先看

五年来，进博会已成为全球创新产品和前沿科技绝佳的首发地与聚集地。在科技含量高、“上新”速度快的医疗展区，“首发首展”已经成为参展标配，甚至有的参展商早早开始打听隔壁“小伙伴”今年准备什么“进博好物”，生怕“自家宝贝”在这一全球舞台不够出彩。

作为连续五届参展进博会的老朋友，强生今年将携近200款创新产品亮相，覆盖医疗科技、制药、消费者健康等，总面积超1100平方米，其中近40款产品为“全球首秀”和“中国首秀”。

“进博会不仅是一个引入创新产品的平台，更是一个通过创新、合作和承诺来展示跨国企业中国战略的桥梁。”辉瑞全球生物制药商业集团中国区总裁彭振科说。

展品变商品，健康好物加速落地

进博会是加速创新成果引入和落地的“驱动器”和“孵化器”。第五次参展的拜耳，今年展台面积增加了50%，是第一届进博会的3倍。

“我们希望在这里展示更多健康好物，也期待这些展品借助进博速度尽快变成商品，惠及更多患者。”拜耳集团处方药事业部全球执行副总裁兼中国区总裁周晓兰说。

“进博会已经成了我们向中国市场展示和传递新理念、新产品和新体验最重要的窗口之一。在这一平台的助力下，我们的多款创新产品从展台走向市场。”连续五年参展的依视路陆逊梯卡大中华区专业视觉健康业务总裁林国樑说。

展商变投资商，深耕中国大市场

从“头回客”到“回头客”，跨国药企除了连年参展进博会，还在中国忙什么？罗氏制药中国总裁边欣回答道：三年来，罗氏在华投资已超14亿元，未来还将持续加大对中国的投入。

随着人们对健康关注度不断提升，不少细分市场也在加速扩容。2021年带着近30款口腔产品首次参与进博会的士卓曼集团，将以更好的口腔产品服务居民口腔健康。

受益“进博效应”，因美纳中国生产制造基地今年在上海启用。“我们计划未来逐步实现基因测序仪及耗材全面本土化生产，这一基地将成为我们全球第三个区域生产中心。”因美纳全球高级副总裁兼大中华区总经理李庆说，未来还将在中国持续进行相关投资布局，携手行业各方共享发展新机遇。

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