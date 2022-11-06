把握发展机遇，积极拥抱中国开放大市场，充分展示自我、加强交流合作……第五届中国国际进口博览会开展首日，众多首次参展的外资企业纷纷表达了期待之情。

在各大展区，不少进博会“新朋友”已经正式亮相：服务贸易展区迎来了戴德梁行等全球领先咨询顾问公司；在技术装备展区，世界500强企业力拓集团、必和必拓“现身”；食品及农产品展区、消费品展区也迎来了日本明治、卡西欧等中国消费者熟悉的品牌……

戴德梁行大中华区行政总裁赵锦权说：“2022年进博会如期举行，为推动中国与世界多元市场相通、产业相融提供了重要平台。我们期待借助进博会加大与国内外企业、投资者以及各级政府机构的合作，抓住发展机遇、实现互利共赢。”

“我们希望做好进博‘首秀’，这是扩大‘朋友圈’的好机会。”挪威海产局中国内地及香港地区总监童安睿说，挪威海产局首次以境外组展机构身份，携手8家挪威海产出口企业“组团”参展进博会，推介三文鱼、青花鱼、北极鳕鱼等挪威海产。

今年，挪威、瑞士、巴西、印尼等国多家组展机构首次加入进博会“大家庭”，积极拥抱中国大市场是所有首展企业的共同心愿。全球仿制药领域巨头以色列梯瓦制药工业有限公司首次参加进博会。该公司大中华区总经理黄迪仁表示，希望借助进博会这个好平台展示公司在仿制药和特药领域的实力，“表明我们能够提供优质、可负担的药品。”

在技术装备展区，世界500强企业、德国工业巨头蒂森克虏伯，首日在展台集中展示了与碳中和相关的先进技术和解决方案，如钢铁行业转型的关键技术——氢冶金技术等。

“绿色可持续发展是蒂森克虏伯的重要战略定位之一，我们具有丰富的绿色解决方案和实践经验。”蒂森克虏伯大中华区首席执行官高岩表示，“进博会是外企向中国市场展示自己的良好契机。我们对中国经济发展前景充满信心，期待进博会可以为公司带来更多发展机会。”（记者郑钧天、杨有宗、桑彤）

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