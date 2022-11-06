新华社北京11月5日电 第五届中国国际进口博览会4日在上海开幕。多国政要及国际组织负责人在给开幕式的致辞中表示，进博会已经成为促进贸易投资和国际合作的重要全球性平台，中国站在经济全球化的历史正确一边，致力于推动全球发展合作，为世界经济复苏和增长作出贡献。

印度尼西亚总统佐科表示，进博会是印尼与中国经贸合作的一条重要纽带。印尼和中国产业互补性强，印尼棕榈油、咖啡、水果等特色产品通过进博会平台进一步打开了中国消费市场。在当前充满不确定性的国际形势下，印尼和中国的良好合作对地区和世界都是正能量。两国关系已成为地区国家互利合作的榜样。希望进博会能够为促进世界经济增长和复苏发挥积极作用和提供对话平台。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃说，我们需要更有力的国际合作，这就是为什么我们需要进博会以及类似的互动和对话机会。格奥尔基耶娃称赞中国的改革推动经济开放、鼓励竞争和创新，带来了生产率的迅速提升和生活水平的巨大改善。

世界贸易组织总干事伊维拉说，中国在国际贸易和多边贸易体制中的角色至关重要。伊维拉表示，期待同中国和其他世贸组织成员合作，建设更为强劲、有效的全球贸易体系，为全人类及地球家园作出贡献。

联合国工业发展组织总干事米勒表示，进博会已经成为促进贸易投资和国际合作的重要全球性平台。进博会和工发组织的目标高度契合，都致力于推进全球伙伴关系和国际合作，确保公平贸易；都坚持创新发展的理念，致力于分享知识和技术，推动经济发展，并且确保发展是环保、可持续的。工发组织和中国将继续携手努力，推动全球共同发展，造福所有人。

斯里兰卡总统维克拉马辛哈说，进博会不仅是贸易自由化的重要体现，也是加强全球经济合作的重要平台。进博会为发展中国家进入中国市场提供了舞台，让许多国家和企业从中国人民日益增长的消费需求中受益。

白俄罗斯总统卢卡申科说，由于新冠疫情和地缘政治对抗加剧，世界面临严峻挑战，在此背景下，国际社会需加强有效协作，在平等和互相尊重的基础上构建伙伴关系。相信本届进博会将为扩大国际经济和技术合作注入强劲动力。

圭亚那总统阿里表示，进博会为圭展示其贸易投资潜力提供了良机，这将有助于圭发展贸易、吸引投资并与中国和世界其他国家和地区开展更多经济合作。

毛里塔尼亚总统加兹瓦尼说，进博会是一个展示产品、探索商业和投资机遇的国际平台，有助于加强伙伴关系和促进世界经济复苏。加兹瓦尼表示，毛里塔尼亚拥有特殊地缘优势、丰富自然资源和较好营商环境，希望本届进博会能够增强毛中两国经贸联系，创造更多投资机遇。

莫桑比克总统纽西表示，对莫中经贸合作充满信心，强调进博会是促进贸易与投资、构建商业伙伴关系的高水平平台。

所罗门群岛总理索加瓦雷说，进博会是中国向世界分享发展机遇的关键举措，已成为推进国际贸易投资和文化交流的重要平台，促进全球共享的国际公共产品，同时也是中国展示新发展理念的重要窗口。所方高度赞赏中国站在经济全球化的历史正确一边，并致力于推动全球发展合作。相信进博会将为广大发展中国家加强同中国的贸易和经济联系创造新机遇。

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