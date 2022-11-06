“5年前，我宣布举办进博会，就是要扩大开放，让中国大市场成为世界大机遇。现在，进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。”

作为党的二十大后举办的首场重大国际展会，第五届进博会是国际社会进一步观察中国的一扇窗口。11月4日晚，习近平主席在第五届中国国际进口博览会开幕式上发表致辞，其中对进博会发展至今的三大定位，既是对进博会重要作用和丰硕成果的高度概括，更传递出中国在新征程上坚定不移致力于开放发展、合作共赢的明确信息。

11月2日拍摄的国家会展中心（上海）南广场。新华社记者 方喆 摄

一是“构建新发展格局的窗口”。

当前，中国正“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”。习近平主席多次强调，新发展格局“决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环”。

作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会在“新时代，共享未来”的主题下，联通国内国际的作用愈发凸显。为各国企业进入中国大市场搭建起桥梁，也带动国内经济转型、产业升级和消费升级，助力高质量发展。

习近平主席在致辞中提出，“中国将推动各国各方共享中国大市场机遇”“中国将推动各国各方共享制度型开放机遇”“中国将推动各国各方共享深化国际合作机遇”。

三大机遇，有利于我国通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国内国际两个市场两种资源，正是加快构建新发展格局的题中应有之义。

二是“推动高水平开放的平台”。

5年来，不惧单边主义、保护主义逆流，克服世纪疫情冲击，进博会年年举办、越办越好，已成为中国坚定不移推进对外开放的一面旗帜。

本届进博会上，习近平主席强调，“中国将推动各国各方共享制度型开放机遇，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”。

相比起商品和要素流动型开放，制度型开放层次更高、力度更深、影响更广，更注重对标高标准国际经贸规则，传递出中国在深化高水平开放上的坚定决心。

高扬开放风帆，中国重信践诺。5年来，习近平主席在进博会上宣示的一系列开放举措相继落地实施。进博会联通中国与世界，交流创意和理念，见证着中国拓展制度型开放，持续打造市场化法治化国际化的营商环境，日益成为中国向更高水平开放不断迈进的稳健平台。

三是“全球共享的国际公共产品”。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界经济复苏动力不足。“东方之约”年年如约而至，在全球经济寒潮中持续注入暖意。

几年来，进博会“朋友圈”越来越大，充分说明面对单边主义、保护主义逆流，中国所倡导的坚持“拉手”而不是“松手”，坚持“拆墙”而不是“筑墙”，是大势所趋、人心所向，是谁也阻挡不了的。

11月2日拍摄的国家会展中心（上海）西入口处。新华社记者 方喆 摄

进博会作为“一展汇全球”的平台，真正实现了“一展惠全球”的目的。产品能在进博会上得到展示，就意味着踏入了中国大市场的大门，拿到了打开无尽宝藏的钥匙。

“路就在脚下，光明就在前方。”

新征程上，随着中国开放的大门越开越大，作为全球贸易发展史上一大创举的进博会必定会越办越好，为推动建设开放型世界经济、共创开放繁荣的美好未来作出更大贡献。

策划：车玉明

主笔：谢希瑶、冯歆然

统筹：韩洁、王绚、杨依军

视觉 | 编辑：郝晓静、古一平

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