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成员国企业齐聚进博会 RCEP生效以来获得实实在在收益

2022年11月06日09:36 | 来源：新华网
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　　新华社上海11月5日电（记者伍岳、周蕊）第五届虹桥国际经济论坛中最重要的活动之一，“RCEP与更高水平开放”高层论坛5日在上海举行。与会嘉宾表示，RCEP生效以来，成员国企业获得了实实在在的收益，实施红利日益凸显。

11月5日，第五届虹桥国际经济论坛中最重要的活动之一，“RCEP与更高水平开放”高层论坛在上海举行。新华社记者 方喆 摄

　　今年1月1日，RCEP正式生效实施。RCEP成员国包括东盟10国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰，覆盖世界约30%的人口和贸易量，携手构建起“全球最大自贸区”。本届进博会上，RCEP成员国均有企业参展，在进博会实现“全家福”。

　　“在全球开放程度不断下降、贸易成本不断上升、供应链出现瓶颈的情况下，RCEP推动东亚和亚太地区贸易一体化发展，有助于促进区域乃至世界开放合作，为世界经济发展作出贡献。”联合国贸发会议秘书长格林斯潘说。

这是联合国贸发会议秘书长格林斯潘在论坛上以视频方式致辞。新华社记者 方喆 摄

　　柬埔寨副首相兼财经大臣安蓬莫尼拉表示，RCEP是近年来区域开放合作最大成就，它为促进地区经贸领域合作、加强地区和全球供应链产业链整合提供了全面框架，将为实现地区发展愿景和全球繁荣发展提供强大动力。

　　RCEP生效实施以来，区域国家企业积极利用关税减让、原产地累积规则、贸易便利化等，获得了实实在在的收益。据中国商务部数据，今年前8个月，中国与RCEP其他14个成员国贸易额达8.32万亿元，占中国外贸总额的30.5%，RCEP生效实施红利日益凸显。

11月5日，第五届虹桥国际经济论坛中最重要的活动之一，“RCEP与更高水平开放”高层论坛在上海举行。新华社记者 李京 摄

　　“中国在促进全球开放中的重要性前所未有。希望中国在多边贸易中发挥更加重要的作用，推动多边主义发展。”格林斯潘说。

　　“RCEP充分落实可以促进资本和服务流通，解决长期困扰供应链的瓶颈，还将提高区域一体化水平、增进区域凝聚力。”东盟秘书长林玉辉表示，RCEP是一个开放的协定，不仅能够促进区域内贸易投资，也有利于区域内小微企业加入全球产业链供应链，发展潜力巨大。

这是嘉宾在论坛互动讨论环节交流发言。新华社记者 方喆 摄　　

　　美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦引用相关预测数据表示，2040年亚洲GDP预计将占全球的50%，消费占世界的40%，亚洲的发展对全球经济至关重要。“RCEP的实施对世界来说是重要里程碑，参与的经济体、与之贸易的跨国公司乃至整个世界都将从中受益。”

(责编：燕勐、高歌)

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