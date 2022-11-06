新华社雅温得11月6日电 通讯：为非洲热土送去健康福祉——记中国援喀麦隆医疗队义诊活动

新华社记者罗毓

清晨六时，空气微凉，200多名病人挤坐在喀麦隆班古市医院临时搭建的帐篷内，等候来此义诊的中国医生诊治。

10月29日至31日，中国（山西）第22批援喀麦隆医疗队奔赴喀西部大区上高原省的班古市和巴门朱市，举行大型义诊及捐赠活动，旨在缓解当地居民病痛，促进中喀卫生合作。

据介绍，班古和巴门朱共有居民约10万，大多居住在农村地区。两市各有一家医院，共8名医生，此外还有一些仅配有一名护士的卫生所，医疗条件落后。

“巴门朱市医院缺乏超声、X光等基本医疗设备，更没有救护车，曾有病人不幸在转院途中去世。”巴门朱市议员玛丽·芒贝告诉新华社记者。

53岁的贝琳患关节疼痛近十年，一直没有得到有效医治。在班古市的义诊活动中，针灸科医生李中建让她俯卧在病床上，先是捻转针头刺进她腿部相应穴位，又在她后背和腿上拔火罐，最后以按摩结束治疗。“中国医学太管用了！进诊室之前，我连腰都直不起来，现在你看我挺得多直。”贝琳说。

71岁的贾斯廷·古阿姆自2016年起一直饱受静脉曲张折磨，在当地治疗多次也未见好转。

家住班古附近的兄弟告诉他义诊的消息后，他连夜从滨海城市杜阿拉坐车赶到200多公里外的班古。在经历超声检查和针灸治疗后，古阿姆惊叹：“真不敢相信，疼痛忽然就神奇地消失了。”

在距班古约30公里的巴门朱市医院，义诊活动同步展开。

47岁的欧双思·马加古患有胃病，餐后时常胃痛，却因为贫困看不起病。中国医生诊断后给她开了免费药物，让她每日服用两次。

此次在班古市和巴门朱市的义诊活动共诊治病患逾1600人。医疗队和协调组织义诊的北京城建集团有限责任公司还向当地医院捐赠了治疗疟疾、伤寒和腹泻等的药品和口罩、消毒液等防护物资。

“义诊为老百姓缓解了病痛，也促进了当地发展，因为只有健康的人民才能发展经济。感谢中国医疗队为增进喀麦隆人民福祉所做的贡献！”喀国民议会副议长达图奥接受记者采访时说。

医疗队总队长郭俊表示，作为中喀卫生合作的一部分，义诊致力于为当地百姓解除病痛，改善当地卫生状况，促进其基层医疗水平提升，深化中喀友谊。

据了解，从1975年起，中国先后向喀麦隆派出22批医疗队、736名中国医务人员。目前援喀的第22批医疗队今年4月赴任，任期一年。

(责编：燕勐、高歌)