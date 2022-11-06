本报记者 杨 迅 强 薇 张远南

11月4日，第五届中国国际进口博览会开幕式在上海举行。多国领导人和国际组织负责人以视频方式致辞，高度评价中国如期举办第五届进博会，认为进博会是推动贸易和投资自由化便利化的重要平台，也是国际交流合作的重要平台，期待本届进博会为推动世界经济复苏、促进全球共同发展注入新的动力。

印度尼西亚总统佐科表示，进博会是印尼和中国经贸合作的重要纽带。在当前充满挑战的国际形势下，印尼和中国经贸关系逆势发展。印尼和中国产业互补性强，印尼棕榈油、咖啡、燕窝、热带水果等优质特色产品通过进博会平台进一步开拓中国市场。今年7月，我应习近平主席邀请访问中国，并同习近平主席举行会谈，就促进两国经贸合作等达成重要共识。印尼和中国的良好合作，对地区和世界都是正能量。希望进博会为促进世界经济复苏发挥更多积极作用。

斯里兰卡总统维克拉马辛哈表示，进博会为发展中国家企业进入中国市场提供了新的平台。感谢中国政府举行这样的盛会，让斯里兰卡企业获得在中国市场立足、发展的机遇，许多斯里兰卡企业都从中国日益增长的消费需求中获益。自《米胶协定》签署以来，斯中两国经贸关系不断发展，如今已拓展到诸多领域。

毛里塔尼亚总统加兹瓦尼表示，进博会是企业展示产品、开拓商业机遇的国际平台，有助于加强伙伴关系和促进世界经济复苏。毛里塔尼亚拥有丰富的自然资源和较好的营商环境。希望本届进博会能进一步增强毛中两国经贸联系，创造更多投资机遇。进博会如期举行意义重大，展现了中国支持自由贸易和多边主义、建设开放型世界经济、构建更加公正合理的国际秩序的决心。毛方坚定支持一个中国原则，愿同中方进一步深化友好合作关系。

莫桑比克总统纽西表示，进博会以“新时代，共享未来”为主题，是促进贸易与投资、加强商业交流的重要平台。长期以来，莫中两国经贸关系紧密。2017年至2021年，中国对莫投资创造了1.6万多个就业岗位，为莫实现国际收支平衡带来积极影响。我们对莫中经贸合作充满信心，希望推动两国经贸关系不断走深走实。

白俄罗斯总统卢卡申科表示，进博会是全球重要的经贸创举之一，也是当前急需的合作平台。受新冠肺炎疫情和地缘政治影响，世界面临诸多严峻挑战，需加强有效的国际合作，在平等和互相尊重的基础上构建伙伴关系。自首届进博会开始，白俄罗斯就积极参与其中。今年进博会有许多白俄罗斯知名企业参展，涵盖高科技装备、信息技术和医疗等多个领域。“我坚信，本届进博会将为扩大国际经济技术合作注入强大动力。”

圭亚那总统阿里表示，进博会的成功举行伴随着中国取得令人惊叹的经济成就。中国经济快速增长，人民生活水平不断提高，“朋友圈”越来越大。中国不断加强同包括圭亚那在内的广大发展中国家的经贸合作，相信第五届进博会将为各国提供更多机遇。圭亚那是具有吸引力的投资地，感谢进博会提供全球性舞台，展示圭亚那的贸易和投资潜力。

所罗门群岛总理索加瓦雷表示，举办进博会是中国推动高水平对外开放的重要举措，是中国同世界分享发展机遇的重要举措。进博会已成为推动国际贸易投资和文化交流的重要平台、促进全球共享的国际公共产品，也是中国展示新发展理念的重要窗口，体现了中国一贯坚持真正的多边主义。自2019年建交以来，所中两国经济关系持续升温。所方参与共建“一带一路”，有力促进了所与中国乃至全世界的互联互通和贸易投资合作，相信进博会将为广大发展中国家及其优质企业加强同中国的经贸联系创造新机遇。

世界贸易组织总干事伊维拉表示，中国在促进国际贸易、维护多边贸易体制中发挥着至关重要的作用。中国积极参与并推动世贸组织第十二届部长级会议取得积极成果。这些成果表明，世贸组织成员有能力共同应对地缘政治、通货膨胀、气候变化等诸多挑战。进博会的成功举行，意味着贸易仍是促进全球包容发展的重要力量。我们期待同中国和其他世贸组织成员加强合作，建设更为强劲、有效的全球贸易体系。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，过去三四十年间，全世界特别是亚太地区从经济全球化中受益匪浅，贸易成为亚洲与世界共同增长的引擎。经济全球化是所有人迈向更加繁荣未来的动力。我们必须捍卫、促进开放贸易。中国推进富有雄心的改革，推动经济开放，鼓励竞争和创新，带动生产率的迅速提升和人民生活的巨大改善，成为全球领先的贸易大国，在世贸组织中发挥着关键作用。我们期待中国和其他主要经济体一道，加强多边体系建设，促进更有力的国际合作。这也是我们需要进博会这一平台的重要原因。只有跨越国界、弥合分歧，才能携手建设一个更加和平繁荣的未来。

联合国工业发展组织总干事穆勒表示，进博会已成为促进贸易投资和加强国际合作的重要全球性平台。自2018年首届进博会以来，联合国工发组织一直是进博会的重要合作伙伴。进博会和联合国工发组织的目标高度契合，都致力于推进全球伙伴关系和国际合作，坚持公平贸易，坚持创新发展理念，致力于分享知识和技术，推动经济发展，并确保发展是可持续的。联合国工发组织将继续与中国携手努力，推动全球共同发展，造福各国民众。

《 人民日报 》（ 2022年11月06日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)