11月4日晚，国家主席习近平以视频方式出席在上海举行的第五届中国国际进口博览会开幕式并发表致辞，肯定了进博会的重要作用，强调中国坚持对外开放的基本国策，阐释了以中国新发展为世界提供新机遇的开放举措，为建设开放型世界经济注入了强大正能量。接受本报记者采访的国际人士认为，中国践行真正的多边主义，坚定不移推进高水平对外开放，有利于推动经济全球化不断向前，增强各国发展动能，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

“扩大贸易渠道、促进投资合作的重要平台”

“进博会是展现中国更高水平对外开放的窗口，是促进各国机遇共享和人文交流的大舞台。”泰国中华总商会副主席奔勇表示，习近平主席的致辞让世界进一步了解中国式现代化是走和平发展道路的现代化，展现了中国主动向世界开放市场、分享发展机遇的决心和信心。

巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任马科斯·皮雷斯表示，在保护主义抬头、经济全球化遭遇逆流的情况下，中国连续5年举办进博会，以实际行动表明中国开放的大门只会越开越大，推动了全球贸易多元化发展。进博会有利于提高中国民众的生活水平，也让各国企业有更多机会向中国出口优质产品。

俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫曾参加首届进博会俄罗斯馆的活动，展会上的热烈氛围给他留下深刻印象。“中国积极推动贸易和投资自由化便利化，进博会已经成为扩大贸易渠道、促进投资合作的重要平台。”

“在中国持续努力下，进博会成为举足轻重的国际公共产品。”埃及《金字塔报》副总编辑塔里克认为，进博会为发展中国家提振经济、增加民众收入带来希望，习近平主席的致辞为促进全球合作、携手共克时艰增添了信心和力量。

专业服务机构毕马威亚太区主席陶匡淳表示，进博会为中国企业以及在华外企发展提供了诸多机遇，推动全球经济互惠互利、共同繁荣。毕马威将在本届进博会期间展示绿色创新成果，期待与各界加强交流，为实现更加强劲、绿色、健康的全球发展注入更多动能。

阿尔巴尼亚全球化研究所执行主任马塞拉·穆萨贝留表示，当前世界经济复苏动力不足，进博会为各国企业提供了进入中国市场、共享发展机遇的绝佳机会。

“阿联酋企业连续多年参加进博会，我们鼓励企业利用这一平台建立更多合作关系。”阿联酋经济部助理次长朱玛表示，进博会是中国主动向世界开放市场的重大举措，成为推动全球发展繁荣的重要力量。阿联酋正致力于推动可持续发展，希望与中国在多个领域携手合作。

“不仅是贸易上的开放，更是思想理念上的开放”

以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，中国智慧为共同应对全球经济发展面临的困难和挑战指明方向。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，历届进博会吸引了全球知名企业积极参展，中国推进高水平对外开放，让发展成果更多更公平惠及各国人民，为推动经济全球化不断向前树立了榜样，得到国际社会广泛认同。

“开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路。我非常赞同这一重要论述。”墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯表示，世界各国应摒弃意识形态偏见，坚持真正的多边主义，开展互利合作，推动构建人类命运共同体，促进共同发展与繁荣。

皮雷斯说：“习近平主席在致辞中多次强调‘开放’，当今世界应通过开放合作解决分歧、实现互利共赢。”他表示，进博会广受欢迎、应者云集，彰显经济全球化仍是不可阻挡的历史潮流。中国始终站在历史正确的一边、站在人类进步的一边，为世界各国树立了典范。

松下控股集团全球副总裁本间哲朗表示，改革开放以来，中国在全球经济中发挥着越来越重要的作用，松下很荣幸与中国经济稳步发展一路同行。“中国推进高水平对外开放的诸多举措，让我们看到中国推动经济全球化的决心，也对中国经济充满期待。”

迅销集团全球执行董事吴品慧表示，进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口，中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为各国企业带来更多发展机遇。集团将持续深耕中国市场，与更多消费者共同创造美好生活。

“‘开放’代表了发展的正确方向。”摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴说：“蓬勃发展、高水平开放的中国充满机遇，在进博会上，众多发展中国家企业找到了新渠道、新市场，获得更大发展空间。”

马斯洛夫说，多年来，中国为全球经贸发展提供了强大动能，展现了维护和促进经济全球化的大国担当。“中国连续举办5届进博会，不仅是贸易上的开放，更是思想理念上的开放。中国的开放承诺将进一步重振国际贸易。”

“一个繁荣稳定发展的中国将为世界创造更多机遇”

“中国正昂首阔步行进在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，中国的成功发展经验激励着其他国家。”奔勇表示，中国举办进博会等高水平展会，加快建设海南自由贸易港，推动《区域全面经济伙伴关系协定》生效实施，与世界共享中国巨大市场和发展机遇。

日本东京大学社会科学研究所教授丸川知雄表示，中国举办进博会等经贸盛会，主动敞开怀抱，积极扩大进口，促进世界各国互利合作进一步发展，推动世界经济复苏。

“中国将推动各国各方共享深化国际合作机遇，坚定支持和帮助广大发展中国家加快发展，令埃及等非洲国家备受鼓舞。”埃及工业与外贸部经济学家梅特沃利表示，中国给予最不发达国家98%税目产品零关税待遇，扩大中国自非洲进口，并为非洲农产品输华建立“绿色通道”。中国还大力支持非洲发展清洁能源，助力其应对气候变化、实现可持续发展，体现了推动构建人类命运共同体的大国情怀和责任担当。

“任何想要发展和拓展市场的企业，都不能忽视进博会及其背后的中国市场。”布希巴表示，中国言必信、行必果，一系列务实高效的开放举措逐步落地落实，为世界经济复苏注入信心和力量。

“中国式现代化是走和平发展道路的现代化，中国追求的是践行真正的多边主义而非零和博弈。”穆萨贝留表示，中国是世界经济增长的主要稳定器和动力源，“一个繁荣稳定发展的中国将为世界创造更多机遇”。

（本报北京、曼谷、里约热内卢、莫斯科、开罗、罗马、迪拜、柏林、墨西哥城、东京11月5日电 记者龚鸣、俞懿春、孙广勇、陈一鸣、隋鑫、黄培昭、谢亚宏、任皓宇、花放、彭敏、岳林炜）

《 人民日报 》（ 2022年11月06日 03 版）

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