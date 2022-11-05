11月4日，第五届中国国际进口博览会开幕式在上海举行。习近平主席以视频方式出席并发表题为《共创开放繁荣的美好未来》的致辞。莫桑比克总统纽西应习近平主席邀请，与有关国家元首和世界贸易组织、世界货币基金会和联合国工业发展组织等国际组织负责人以视频方式出席开幕式并分别发表致辞。

纽西对中方邀请莫方参加第五届进博会并举办线上国家展表示感谢。纽西表示，莫中两国经贸关系悠久紧密，这有利于双方开展贸易往来和互惠投资，有关投资的价值链对社会发展基础设施产生积极影响。近5年来，中国是莫第二大进口来源国、第四大出口目的地，中方向莫直接投资约8.64亿美元，累计开展147个项目，不仅为莫创造超过1.6万个就业岗位，也通过增加出口渠道和进口替代等方式为莫国际收支平衡带来积极影响。目前，莫重获国际货币基金组织预算支持，与多个国际组织签署资金援助协议，并陆续出台旨在加速私人投资以及便利外部人员流动的一揽子措施。莫北部天然气开发已步入正轨。同时，自2022年9月起，中方为原产自莫98%税目商品提供零关税待遇，这些都将助推莫中经贸关系不断走实。

纽西指出，目前莫方重点关注油气资源与水力等可再生能源开发、基础设施以及连接莫地区和全球、贯通南北的物流走廊的建设、农渔业市场发展、旅游文化产业推广和工业园区互联互通。纽西表示对莫中经贸合作充满信心，并强调本届进博会以“新时代共享未来”为主题，是促进贸易与投资、构建商业伙伴关系的高水平平台，希莫中双方借助该平台不断加强相关领域经贸对接，推动更多惠及双方的项目落地。

莫工业和贸易部长莫雷诺、投资和出口促进局长比雷斯线上出席开幕式。本届进博会共有145个国家、地区和国际组织参展，284家世界500强和行业龙头参加企业商业展，莫桑比克首次举办进博会线上国家展。

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