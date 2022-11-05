新华社开罗11月5日电 新闻分析：联合国气候大会聚焦“落实”

新华社记者段敏夫 陈梦阳

《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）将于6日至18日在埃及海滨城市沙姆沙伊赫举办。面对气候变化带来的挑战，大会旨在团结各方，聚焦“落实”，推动全球应对气候变化进程。

应对气候变化之路

1992年，《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）在纽约联合国总部通过，成为世界上第一个为全面控制二氧化碳等温室气体排放以应对气候变化的国际公约。在随后的多届联合国气候变化大会上，各方陆续达成一系列重要协议和文件。

1997年，《公约》第三次缔约方大会在日本京都召开，149个国家和地区的代表通过了《京都议定书》（以下简称《议定书》），是全球第一份有法律约束力的气候文件，它根据“共同但有区别的责任”原则，规定发达国家有强制减排温室气体的义务。

2015年，《公约》下第二份有法律约束力的气候协议《巴黎协定》达成，为2020年后全球应对气候变化行动做出安排，其中提出各方加强应对气候变化，应把全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在２摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。

COP27聚焦什么

面对气候变化带来的挑战，各方希望在COP27上达成共识，通过推动气候融资，加强国际合作，维持应对气候变化在国际事务中的优先地位等，促进具体行动计划落地生根。

《公约》秘书处表示，本届大会将聚焦“落实”，期待各国通过立法、政策、项目等途径表明本国如何实施《巴黎协定》。联合国秘书长古特雷斯近日在社交媒体上表示，COP27需要为推动落实针对当前气候挑战的解决方案迈出实质一步。

埃及外长兼COP27候任主席舒克里说，各方应把更多注意力放到如何全面落实《巴黎协定》、认真履行为应对气候变化做出的承诺上来，秉持多边主义理念，避免外部环境对气候谈判的影响。

中国生态环境部应对气候变化司司长李高近日表示，COP27应当倡导各方将已经提出的国家自主贡献目标转化为有效的政策、扎实的行动、具体的项目，而不是现有的目标还没有落实又急于提出新的目标。他说，COP27应着力推动相关工作取得实质成果，为明年在COP28达成有力度、可操作的全球适应目标奠定坚实基础。

气候融资依旧是本届大会关注的焦点之一，有分析人士将其比喻为“从未离开谈判间的大象”。埃及首席气候谈判代表穆罕默德·纳斯尔表示，自2009年哥本哈根气候变化大会以来，发达国家一直未能兑现每年向发展中国家提供1000亿美元气候融资的承诺，这是一种倒退。

应对气候变化的中国行动

中国生态环境部近期发布了《中国应对气候变化的政策与行动2022年度报告》。李高说，中方期待与各方一道将COP27打造成为以“落实”为主题，以发展中国家最为关心的气候适应和资金为成果亮点的大会。

2020年9月22日，中国宣布将提高国家自主贡献力度，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。中国作为世界上最大的发展中国家，将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。

中国生态环境部副部长翟青表示，长期以来，中国将应对气候变化全面融入国家经济社会发展的总战略。通过实施积极应对气候变化国家战略，采取调整产业结构、优化能源结构、提高能效、建立市场机制、增加森林碳汇等一系列政策措施，各项工作取得积极进展。

数据显示，2020年，中国碳排放强度比2005年下降48.4%，超额完成向国际社会承诺的目标；2021年，中国煤炭占能源消费总量比重由2005年的72.4%下降至56.0%，非化石能源消费比重达16.6%，可再生能源发电装机突破10亿千瓦，风、光、水、生物质发电装机容量稳居世界第一。

此外，中国将继续实施积极应对气候变化国家战略，落实碳达峰碳中和“1+N”政策体系，加快推动重点领域绿色低碳转型，大力推进减污降碳协同增效等。同时，中国积极参与应对气候变化全球治理，不断贡献中国力量、中国智慧、中国方案。（参与记者：姚兵、沈丹琳、余福卿、隋先凯）

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