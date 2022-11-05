新华社塔那那利佛11月5日电 通讯：非洲精油的“飘香”之旅

新华社记者凌馨 陈绍华

马达加斯加西北部的诺西贝是一座面积约300平方公里的海岛，乘车环岛一圈不过两个小时。该岛除了因其优质的海滩常年吸引各国游客外，还盛产一种当地人称作伊兰伊兰的花木。今年，诺西贝的伊兰伊兰精油“飘香”到了中国国际进口博览会。

伊兰伊兰香气馥郁，是制作香水和化妆品的重要原料，常作为定香剂使用。一直以来，诺西贝生产的伊兰伊兰精油大多销往法国。但近年来，受经济增速放缓、新冠疫情等因素影响，传统精油市场需求量不断缩减，诺西贝的精油生产商开始寻找和开辟新市场，不少人将目光投向中国。

安多早年在一家法资精油企业供职。2020年，他开始创办自己的精油企业，并在诺西贝承包了超过15公顷的伊兰伊兰种植园。与其他传统精油企业不同，他的精油产品约70%向中国市场出口。

尽管公司创办之初就遭遇疫情，但安多与中国合作伙伴通过网络交流。他说，幸运的是，三年来，中国市场的精油销售量一直稳步上升，受疫情影响不大。2020年，公司向中国出口了400-500公斤的伊兰伊兰精油；今年以来，中国市场的订单已达750公斤。

今年首次进驻进博会，安多选择了14款产品参展，其中不仅有伊兰伊兰精油，还有以天竺葵、樟树、生姜、猴面包树、仙人掌等材料制作的精油和植物油产品。

尝到中国市场的甜头，安多对本次进博会充满期待。“我们当然希望通过这次展会吸引更多中国客户，收获成吨的精油订单，让我们的企业越做越大。”他对长期深耕中国市场信心满满。

尽管马达加斯加地处印度洋西部，与中国远隔重洋，但中马双边贸易一直往来密切。中国已经连续七年成为马达加斯加第一大贸易伙伴。一些观察人士认为，随着更多马达加斯加企业参加进博会，竞逐中国市场，马达加斯加对华出口将稳步提升。

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