人民网北京11月5日电 （记者李琰）"欧盟—中国生物多样性基金—赠款框架协议"签约仪式于11月4日第九届“中法环境月”期间在法国驻华大使馆举行。

在法国驻华大使罗梁，中国财政部国际财经合作司司长程智军和欧盟驻华大使庹尧诲的见证下，中国财政部国际财经合作司副司长鲁劲和法国开发署驻华代表处区域首席代表艾梅丽共同签署了框架协议。

该框架协议属于“欧盟—中国生物多样性基金”一部分，旨在支持中国生物多样性保护方面公共政策的优化和执行。基金总额1300万欧元，由欧盟自助，法国开发署负责实施。据介绍，这些资金既可用于项目准备阶段，帮助项目业主完成可行性研究报告或环境与社会影响评价报告，也可用于实施阶段，提供技术援助、加强业主的能力建设。项目活动将助力发展中国、法国及欧盟在该领域的参与者之间的伙伴关系，并围绕生物多样性融资、海洋和海岸带管理、保护区改革、生态恢复和城市生物多样性等领域开展活动。

此次签署的框架协议包含该基金的700万欧元，专门用于中国生物多样性和环境保护领域的技术援助，以配合贷款项目的实施。第一个受益于这一支持的法国开发署6500万欧元贷款项目——浙江开化钱江源头保护与美丽城镇互促发展示范项目。

签约仪式恰逢《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方会议将在埃及沙姆沙伊赫举办，加拿大蒙特利尔举办的《联合国生物多样性公约》第十五次缔约方会议也召开在即。这标志着中国、法国和欧盟在应对气候变化和生物多样性保护方面的友好合作，并将坚定国际社会团结合作的信心。

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