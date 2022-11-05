新华社德黑兰11月4日电（记者高文成）伊朗4日在全国多地举行反美集会，谴责美国霸权，纪念“反对全球傲慢日”。

1979年伊朗伊斯兰革命爆发，11月4日，参与革命的伊朗学生冲入美国驻伊朗大使馆，扣押馆内美方外交人员。此后伊朗官方将11月4日定为“反对全球傲慢日”，每年在这一天都要举行反美集会。伊朗伊斯兰共和国通讯社报道说，今年的类似集会在伊朗全国900个城市举行。

今年首都德黑兰的纪念活动在美国使馆旧址外举行，伊朗总统莱希当天在德黑兰的活动现场发表讲话说：“如果列一份世界上罪行和不公行径的清单，美国在这份清单上名列榜首。”

莱希说，美国以打击恐怖主义等名义对他国进行军事干预，支持分裂主义，对伊朗等国实施制裁，这些罪行都是“美国傲慢行径的例证”。

记者在德黑兰活动现场看到，主办方展示了美军在伊拉克监狱虐待在押人员、杀戮伊拉克平民等图片。现场还设立遭美国暗杀的伊朗将领苏莱曼尼的塑像，不少人同塑像合影。

伊朗最高领袖哈梅内伊日前在会见伊朗学生代表时说，美国自伊朗伊斯兰革命以来长期对伊朗施加制裁，支持暗杀伊朗核科学家，冻结伊朗海外资产，多数反伊朗事件都有美国参与的痕迹。

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