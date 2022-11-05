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中方呼吁美方切实回应朝方正当合理关切

2022年11月05日12:22 | 来源：新华网
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新华社联合国11月4日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军4日在安理会审议朝鲜半岛局势时表示，中方呼吁美方停止单方面渲染紧张对抗的做法，负起责任、拿出行动、体现诚意，切实回应朝方正当合理关切，为重启有意义的对话创造条件。

张军表示，中方一直密切关注朝鲜半岛形势走向，对紧张态势不断升级深表关切。在当前国际局势复杂动荡的背景下，中方希望有关各方保持冷静克制，谨言慎行，避免采取任何可能加剧紧张局势、导致误判的行动。

张军表示，安理会应当在半岛问题上发挥建设性作用。安理会讨论应有助于半岛维稳防乱，重启对话谈判，解决朝人道民生面临的现实困难。

张军强调，作为半岛近邻，中国高度关注半岛局势，始终坚持维护半岛和平稳定，坚持实现半岛无核化，坚持通过对话协商解决问题。中方再次呼吁有关各方正视半岛形势久陷僵局的症结，按照“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，坚持政治解决方向，坚持通过对话协商均衡解决彼此关切，努力相向而行，防止事态轮番升级。中国愿继续为此发挥建设性作用。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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