新华社耶路撒冷11月5日电 （国际观察）议会选举获胜 内塔尼亚胡是否要回归

新华社记者王卓伦 张天朗

以色列11月1日举行第25届议会选举。据以色列中央选举委员会3日晚间公布的全部计票结果，前总理内塔尼亚胡阵营获得64个议席，有望被授权组阁。

内塔尼亚胡多年来一直活跃在以色列政坛，1996年至1999年、2009年至2021年担任总理，是该国任期最长总理。若他接下来组阁成功，将继2021年6月下台后再度担任总理一职，重回以色列权力中心。

占据议会多数

本次选举是以色列不到4年时间里的第五次议会选举。2019年4月至2021年3月，以色列举行了4次议会选举。经过一番组阁“拉锯战”，2021年6月，议会通过“拥有未来”党领导人拉皮德提出的组阁方案，统一右翼联盟领导人贝内特就任总理，终结了内塔尼亚胡连续12年的执政。

根据以色列中央选举委员会公布的计票结果，内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团在本次选举中获得议会120个席位中的32席，位居第一。与利库德集团联合的三个政党——极右翼政党宗教犹太复国主义者党、右翼政党沙斯党和圣经犹太教联盟党，分别获得14席、11席和7席。内塔尼亚胡阵营共获得64席，超过议会半数席位，内塔尼亚胡有望得到总统授权组阁并重新担任总理。

分析人士说，现执政联盟由统一右翼联盟、中左翼政党“拥有未来”党、中间党派蓝白党、联合阿拉伯党等8个政党组成，原先占据议会120个席位中的61席，各党意识形态、社会政策主张差异较大，本就脆弱性明显。今年4月以来，随着两名议员相继退出，执政联盟失去了议会多数地位。6月，议会全会通过解散议会的法案，贝内特提前卸任，拉皮德从7月1日起担任看守总理。

耶路撒冷希伯来大学政治学高级讲师约纳坦·弗里曼说，目前以色列议会已逐渐形成“内塔尼亚胡”和“反内塔尼亚胡”两大阵营，双方支持者势均力敌，而执政联盟的8个政党当初为了推动内塔尼亚胡下台走到一起，缺乏成熟的合作基础，矛盾日益凸显，一年间为维持联盟稳定做出过一定妥协，但效果并不明显，“如今结果并不令人意外”。

值得注意的是，极右翼政党宗教犹太复国主义者党在此次选举中势头强劲，跃升为议会第三大党。该党的政策主张宗教和民族主义色彩较浓。以色列巴伊兰大学政治学系讲师尤莉亚·埃拉德-施特伦格说，该党激增的选票主要来自极端正统犹太教徒，以及一些原本投票意愿并不强烈的选民。

组阁依旧不明

以色列议会实行一院制，共有120名议员。获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。即使是议会第一大党，也往往面临组阁难题。

上次选举中，内塔尼亚胡未能在规定的最后期限前组阁成功，因而总统授权拉皮德领导的议会第二大党“拥有未来”党组阁。而有内塔尼亚胡“密友”和“门徒”之称的贝内特领导的统一右翼联盟“反水”加入拉皮德阵营助其获胜，且根据组阁方案成为以色列总理。

以色列多数舆论认为，本次大选格局相对清晰，内塔尼亚胡阵营手握优势，恐怕不会再现上次选举“赢了选票、输了选举”的局面，内塔尼亚胡很可能卷土重来，再度出任总理。本月9日，中央选举委员会将正式向总统赫尔佐格提交选举最终结果。不出意外的话，赫尔佐格此后将授权内塔尼亚胡进行组阁，组阁过程或需数周时间。

以色列赖赫曼大学政策和战略研究所高级研究员米海尔·米尔施泰因说，若获得授权组阁并取得成功，未来内塔尼亚胡领导的政府可能是以色列有史以来最右翼的政府。“他或许会试图将中间派元素融入其中，以软化一些批评和担忧。”

也有分析说，以色列一些党派虽议会席位不多，但或将成为戏剧性的决定因素，因此也不排除会再次出现组阁僵局的可能。

不少专家认为，无论内塔尼亚胡能否成功回归，以色列政坛持续多年的紧张局面难以在短时间内有所变化。以色列巴伊兰大学政治学系助理教授利龙·拉维说，频繁的选举加剧了以色列政治两极分化，也让社会日益分裂。米尔施泰因指出，以色列政坛右翼与中左翼的紧张关系仍会持续加剧。

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