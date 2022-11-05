新华社东京11月4日电（记者钱铮）日本研究人员参与的国际团队“冰立方合作组”日前发布公报说，他们找到了距离地球约4700万光年的活跃星系“梅西耶77”发射高能中微子的证据。这是该团队继2018年之后再次报告宇宙高能中微子的来源。相关论文将发表在美国当地时间4日出版的《科学》杂志上。

中微子是一种广泛存在的不带电亚原子粒子，它质量极小，几乎可以穿透任何物质，难以被捕捉和探测，因此被称为宇宙中的“幽灵粒子”。

位于南极洲的大型中微子望远镜“冰立方中微子天文台”，由埋藏在南极点附近地表下1.5千米至2.5千米深冰层中的5000多个光学传感器组成。极少情况下，来自宇宙的中微子会撞击冰的原子核，并产生一种被称为μ子的粒子和一种蓝光闪烁，“冰立方中微子天文台”可以捕获这种闪烁。

多国研究人员组成的“冰立方合作组”利用“冰立方中微子天文台”2011年至2020年的观测数据进行了天体中微子来源搜索，累计找到约80个可追溯至“梅西耶77”星系的万亿电子伏能级中微子的相关信号。

“梅西耶77”星系也称NGC 1068，是一个位于鲸鱼座的棒旋星系。它是一个活跃星系，其中大部分辐射是由于物质落入中心区域的超大质量黑洞产生的。研究人员介绍说，探测到来自“梅西耶77”星系的中微子有助于更深入了解超大质量黑洞周围环境。

“冰立方合作组”2018年在《科学》杂志上报告说，团队于2017年利用“冰立方中微子天文台”捕捉到来自宇宙的高能中微子，其来源是一个距离地球约40亿光年的耀变体。

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