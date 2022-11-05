新华社加沙11月4日电（记者柳伟建）以色列国防军4日凌晨出动战机对加沙地带巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）军事目标实施空袭，以报复早些时候来自加沙地带的火箭弹袭击。

11月4日，一名男子查看位于加沙地带中部的遭以军空袭破坏的区域。新华社发（亚西尔摄）

据巴勒斯坦媒体报道，以军战机向加沙地带中部的两处哈马斯军事设施发射了至少10枚导弹，现场可以听到强烈的爆炸声，周边房屋和民用设施遭到损毁。目前暂未有人员伤亡报告。

以色列国防军发表声明说，以军空袭了加沙地带哈马斯的一处火箭弹制造基地，并表示哈马斯应为来自加沙地带的所有袭击负责。

11月4日，人们查看位于加沙地带中部的遭以军空袭破坏的区域。新华社发（亚西尔摄）

3日晚，邻近加沙地带的几个以色列城镇响起防空警报，随后以军确认其防空系统拦截一枚来自加沙地带的火箭弹。约一小时后，以军称又有三枚火箭弹从加沙地带发射，但均落在加沙地带并爆炸。

据以色列媒体报道，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）宣称向以色列境内发射了火箭弹。这是近3个月来杰哈德首次向以方发射火箭弹。

11月4日，人们查看位于加沙地带中部的遭以军空袭破坏的区域。新华社发（亚西尔摄）

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