人民网开罗11月4日电 （记者黄培昭）应埃及财政部海关总署委托，埃及中国企业家协会日前在新开罗托利普酒店成功举办中资企业与埃及海关总署座谈会。埃及海关总署署长沙哈特·加托里、海关事务中央管理司司长艾哈迈德·阿布·哈桑、财政部长办公室主任阿里·贾拉勒、西北自贸区总干事艾哈迈德·哈达里、协会主席马格德·曼扎拉维、秘书长穆罕默德·阿莱、副主席玛格迪·托尔巴、协会发起人胡汉浩、莫赫塔尔·赛义德等出席。协会执行副主席徐彦禾主持座谈。57家中资企业代表应邀参加，涉及通讯、建筑、电商、农业、服装、摩托、汽车、家电、新能源、国际物流等多个行业。

马格德·曼扎拉维在致辞中表示，协会举办中资企业与埃及海关总署座谈会，旨在解决中资企业在埃及生产经营中所遇到的困难和问题，提供反映问题的机会和平台；感谢海关总署为本次座谈会所做的大量准备工作，也感谢中国商会的支持和中资企业的积极参与，希望座谈会取得丰硕务实的成果。

沙哈特·加托里在讲话中表示，埃中经贸关系渊源久远，发展顺畅，不断深化，埃及财政部部长关心中资企业在埃的发展状况，海关非常愿意与中资企业座谈，解答企业疑问，欢迎中资企业到埃及投资兴业，埃方将进一步优化外商投资环境。

座谈会上，中国建筑、保利长大、美的电器、浙江火电、长城服装、传音手机、中国重汽、简易通科 技等中资企业代表提到了关税担保、出口退税、优化通关、跟单信用、免税项目入关、自贸区制度、跨境电商、陆运出口报关、LC申请、ACID预报关制度等问题，海关总署署长和相关职能部门负责人积极回应，现场逐一解答。

穆罕默德·阿莱在谢辞中表示，埃及政府非常重视与中国发展各领域的关系，特别是经贸关系，塞西总统多次强调并作出了明确指示。埃中企业家协会将深入推进两国发展战略对接，加强经贸领域合作共赢，助力埃中全面战略伙伴关系走深走实，为增进两国利益和人民友谊做出更大贡献。

座谈会气氛融洽，与会各方充分进行了问答交流，相关提问也得了明确答复。中资企业纷纷表示，海关现场答疑解惑，及时宣介最新政策措施，协调解决困难问题，增强了中资企业在埃经营发展的信心。

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