人民网伦敦11月1日电（记者周卓斌、余颖）10月30日，中国驻英国使馆召开传达学习贯彻党的二十大精神专题会议，研究部署贯彻落实工作。中国驻英国大使郑泽光主持会议并作领学讲话。

会议强调，党的二十大是一次高举旗帜、凝聚力量、团结奋进的大会，在党和国家发展进程中具有极其重大的历史意义。

与会人员一致认为，习近平总书记所作的报告主题鲜明、思想深邃、指引未来，深刻阐述了一系列关系党和国家事业发展的重大理论和实践问题，提出了一系列重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，是党团结带领全国各族人民夺取中国特色社会主义新胜利的政治宣言和行动纲领，是马克思主义的纲领性文献。党的二十届一中全会选举产生了以习近平同志为核心的新一届中央领导集体，充分反映了全党全国各族人民的共同心愿，充分显示出中国特色社会主义事业蓬勃兴旺、充满活力。

会议强调，学习宣传贯彻党的二十大精神，要在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。要牢牢把握过去5年工作和新时代10年伟大变革的重大意义，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，增强运用马克思主义中国化时代化新成果武装头脑的理论自觉。牢牢把握以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务，增强服务全面建设社会主义现代化国家的实践自觉。牢牢把握以伟大自我革命引领伟大社会革命的重要要求，增强坚持全面从严治党、推进自我革命的政治自觉。牢牢把握团结奋斗的时代要求，增强把国家和民族发展放在自己力量基点上的历史自觉。

会议要求，要毫不动摇用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指引，对标对表党的二十大确定的目标任务和大政方针谋划推进本职工作，奋力在中国特色大国外交新征程上展现新气象、实现新作为，为全面建设社会主义现代化国家作出积极贡献。

(责编：刘叶婷、杨牧)