“近日，塞尔维亚前外长、塞尔维亚与中国俄罗斯合作国家委员会高级委员伊万·莫尔客奇在接受本报记者专访时表示，从中共二十大召开的第一天开始，他就从塞尔维亚以及中国的媒体上了解大会的盛况及进展。毫无疑问，中共二十大的召开不仅对中国是一件大事，对于世界上所有国家来说都是一次极其重要的会议。

莫尔客奇指出，很多人都知道中国共产党领导着中国，但可能并不是所有人都知道今天的中国共产党已经有9600多万党员，比世界上很多国家的人口都要多。当然，不了解中国的人可能更不知道，101年前中国共产党召开一大时全国党员只有50多人。经过百年奋斗，中国共产党自身的规模不断扩大，中国也获得巨大发展。莫尔客奇感叹，他在研究中国共产党的组织结构时发现，虽然中国共产党有这么多的党员，但要加入中国共产党却并不是一件容易的事情。加入中国共产党不仅需要候选者在其工作领域有一定的成绩和代表性，更重要的是入党目的不能是为了谋求个人利益，而是要有为人民服务的决心。仅从这一点来说，中国共产党就与世界上的很多政党大不相同。

莫尔客奇说，二十大报告深刻总结了中共十九大以来中国所取得的各项成绩，也为中国未来的发展指明了方向，即坚定地建设社会主义现代化国家。过去几年里，中国取得的成就无比巨大，其中全面消除贫困、大幅度提升民众受教育程度、中国整体实力特别是科技实力的大幅提升，是最值得称道的。这几项成绩是互相关联的，教育是提升国家软实力的必由之路，科技进步和教育发展以及提升人民生活水平是相辅相成的过程。中国共产党通过不懈努力在全世界人口最多的国家消除了绝对贫困，着实是一项壮举。

在谈到中国发展所面临的内外部环境时，莫尔客奇表示，作为世界第二大经济体，中国的发展会遇到各类问题和挑战，包括外部竞争。中国领导人和中国共产党的领导机构有着极大的智慧，用中国几千年文化的优秀积淀来处理各类问题，应对各种挑战。他说，虽然当今世界有很多不稳定因素，但是中国已经有足够的军事实力和经济实力来捍卫自身的国家利益和国家安全。世界的发展离不开中国，中国共产党领导下的中国不仅能继续实现发展，也必将为世界和平与稳定带来更多有利因素。

莫尔客奇说，其他国家最关心的可能是中国接下来所走的道路，特别在外交领域。中共二十大报告进一步明确中国将继续走开放的道路，中国与其他国家的交往是建设性和互惠互利的。作为塞尔维亚人，他对此有深刻感受。他说，过去十年，塞尔维亚通过与中国深度合作，实现经济快速增长，塞本国人民的生活水平迅速提高，失业率降到有史以来的最低位，这些都很好地证明了“一带一路”倡议的确促进了沿线国家的发展，塞尔维亚的现状是中国和平外交以及中国致力于发展与其他国家平等合作关系的最好证明。现在有1000多家不同规模的中国企业在塞尔维亚开展商业活动和建设工作，不仅给塞尔维亚带来了发展，也把他们在塞尔维亚的成功经验传递回了中国。过去三年来，塞尔维亚出口额前三的企业全部是中国企业，中国企业在塞尔维亚的投资建设以及带来的区域经济效应让塞尔维亚在欧洲整体经济低迷的情况下保持了高速发展，即使是受疫情影响，塞经济增长速度在欧洲仍然名列前茅。

莫尔客奇相信，中国共产党领导下的中国必然将创造更多奇迹，这对于中国人民来说是一件好事，对于包括塞尔维亚在内的世界各国来说是一种希望。

（光明日报贝尔格莱德10月27日电 光明日报驻贝尔格莱德记者 赵嘉政）

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