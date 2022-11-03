加拿大资深媒体人柯蒂斯·阿特金斯近日在接受中央广播电视总台记者采访时表示，北约是一个由美国控制的军事联盟，不仅北约扩张持续威胁全球安全，而且北约在美国的控制下还在不断地让冲突延续，阻碍和平解决冲突的可能。

阿特金斯认为，俄乌冲突并不是凭空出现的，而是美国和北约酝酿已久的一场利用乌克兰内部分歧进行的代理人战争。他表示，北约是一个由美国控制的军事联盟，北约背弃了此前的和平承诺，不断向东扩张，成为令欧洲甚至全球面临安全威胁的原因之一。

加拿大资深媒体人 柯蒂斯·阿特金斯：从一开始，北约一直就是一个基本由华盛顿控制的联盟，一直如此。如果北约坚守承诺不东扩，欧洲局势会更加安全，也不会发生军事对抗。

阿特金斯认为，俄乌冲突对全球安全造成了影响，但美国和北约等一些势力仍然希望战争持续。

加拿大资深媒体人 柯蒂斯·阿特金斯：大型石油和能源公司正在从这场战争中获得大量利益，武器生产商从战争中获利颇丰。我认为美国军方希望看到这场战争，尽可能拖延下去，以进一步削弱俄罗斯，并加强北约的力量。

阿特金斯指出，解决俄乌冲突的唯一途径是谈判。但在美国主导的所谓“国际秩序”之下，那些劝和促谈的建设性力量被扣上威胁“民主”“人权”的帽子。

加拿大资深媒体人 柯蒂斯·阿特金斯：之所以结束冲突是一个问题，是因为美国已经按照自己的意向塑造了“国际秩序”，如果有人想让这个“秩序”更公平，更专注于谈判，而不是依赖武力，美国就会宣称这些人是对“民主”和“人权”的威胁。

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