新华社北京11月2日电 特稿：站在人与自然和谐共生的高度谋划发展——国际社会高度评价中国生态文明建设

新华社记者

中国共产党的二十大报告指出，必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。

海外专家高度评价中国生态文明建设成就和发展蓝图，认为中国的人与自然和谐共生的发展理念有助于促进全球经济社会可持续发展、完善全球环境治理、应对气候变化，为构建人类命运共同体作出贡献。

这是2022年9月27日拍摄的苍山及田野景观（无人机照片）。（新华社记者陈欣波摄）

生态文明理念意义重大

党的十八大以来，尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念逐渐深入人心，美丽中国建设迈出坚实步伐。

美国国家人文科学院院士、美国中美后现代发展研究院创院院长小约翰·柯布说，过去十年，中国致力于走可持续发展道路，在生态保护方面力度大、举措实，在推动全球生态文明建设方面发挥了重要作用。中国能够在保护自然环境的前提下使数亿人脱贫，这是一项具有全球历史意义的成就。

柯布说，中国显示了治理污染的决心，为节能减排和保护环境作出了实实在在的努力，不仅体现在承诺上，更体现在实际行动上。

日本亚洲经济研究所环境问题专家大塚健司对中国的生态文明建设行动印象深刻。他接受新华社记者采访时说，近年来，中国出台《大气污染防治行动计划》《中华人民共和国长江保护法》等诸多环保措施、法律，生态环境大幅改善，民众环保意识明显增强。

曾多次到访中国的肯尼亚非洲政策研究所所长卡格万加认为，中国生态环境的改善有目共睹。他说，中国在应对气候变化、推动全面绿色低碳转型方面的努力富有成效，让人真正理解生态文明建设的内涵，即在发展和环境可持续性之间寻找平衡，使人与自然和谐共生。

绿色发展共建美丽世界

老挝国会副主席宋玛·奔舍那对中国致力于实现人与自然和谐共生的现代化颇有感触。他说，中国不走先污染后治理的西方现代化发展老路，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，说明中国共产党谋求高质量、可持续的绿色发展。

柬埔寨亚洲愿景研究院研究员通孟戴维说，人类不应以牺牲自然环境换取经济发展，而应努力在两者间取得平衡。中国推动绿色、可持续发展，体现了中国对建设生态文明的承诺。

中国推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展的同时，也给世界经济社会发展带来机遇。多国企业界人士表示，中国绿色技术不仅有助于一些国家解决发展和环保问题，也给不少企业带来机遇。

委内瑞拉环境电视台总裁维克托·卡里略说，中国为全球向绿色经济转型和节能减排作出了巨大贡献，例如中国的太阳能电池板很好地满足了拉美地区很多国家偏远地区解决电力和环保问题的需要。

在英国皇家国际问题研究所环境与社会部高级研究员郭江汶看来，在全球共同应对气候变化威胁方面，中国发挥着日益重要的作用。中国在可再生能源发电、电动车、减排以及生态修复等方面取得了显著进展，而且中国绿色、循环、低碳发展将显著加速全球绿色转型，为构建人类命运共同体作出贡献。

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