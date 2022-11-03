新华社塔什干11月2日电（记者蔡国栋）乌兹别克斯坦首都塔什干的阿里舍尔·纳沃伊国家图书馆2日正式对公众开放馆内新设的“中国之窗”阅览厅。中国驻乌大使姜岩、阿里舍尔·纳沃伊国家图书馆馆长捷莎巴耶娃出席揭幕式。

姜岩在致辞中表示，在中乌建交30周年之际，乌国家图书馆开设“中国之窗”阅览厅，为乌民众了解中国历史文化和日常生活提供了重要窗口。使馆协助图书馆按照中国古典风格对阅览厅进行装饰，向图书馆捐赠260多本涉及中国文化、艺术、文学等内容的中、英、俄文图书和影像资料，下一步还将为当地读者和阅览厅提供更多支持。

捷莎巴耶娃表示，当前，乌中全面战略伙伴关系蓬勃发展，人文领域合作潜力巨大。图书馆愿同中国驻乌大使馆保持密切合作，将“中国之窗”阅览厅打造成展示中华文化魅力的重要平台，推动两国民心相通。

活动现场播放了“美丽中国”宣传片，学习中文的学生们表演了精彩的武术和舞蹈节目。来自塔什干国立东方大学、国立世界语言大学、塔什干孔子学院、塔什干第59中学的师生代表和社会各界人士100余人参加了当天的揭幕式。

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