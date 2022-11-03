新华社阿尔及尔11月2日电（记者吴天雨 黄灵）为期两天的第31届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议2日在阿尔及利亚首都阿尔及尔闭幕。会议发表声明强调，应加强阿拉伯共同行动，反对一切干涉阿拉伯国家内政的做法。

来自21个阿盟成员国的领导人或高级官员、联合国秘书长古特雷斯、阿盟秘书长盖特等出席了会议。会议闭幕时发表声明强调，应加强阿拉伯共同行动，以保护阿拉伯国家在所有领域的安全。阿拉伯国家应共同应对粮食、能源、健康和气候变化挑战，并使这些努力制度化。

声明反对一切干涉阿拉伯国家内政的做法，坚持阿拉伯国家的问题应由阿拉伯人解决，并重申了巴勒斯坦事业的核心地位和对巴勒斯坦人民权利的绝对支持。

声明承诺努力实现阿拉伯经济一体化，以全面激活大阿拉伯自贸区，为成立阿拉伯关税同盟做准备。声明赞赏“欧佩克+”为确保全球能源市场稳定和该领域投资可持续性所采取的平衡政策，认为其同时保护了能源生产国和消费国。

阿盟于1945年3月成立，共有22个成员国。阿盟首脑理事会会议是阿盟和阿拉伯国家的最高级别会议。2011年叙利亚危机爆发后，阿盟中止叙利亚的成员国资格。下届阿盟峰会将在沙特阿拉伯举行。

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