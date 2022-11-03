为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，第一时间落实《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》，在欧美同学会各级各类组织和广大留学人员中进一步掀起学习贯彻落实党的二十大精神的热潮，10月31日，欧美同学会召开第八届理事会会长会学习贯彻党的二十大精神座谈会，全国人大常委会副委员长，欧美同学会会长丁仲礼出席并讲话。中央统战部无党派人士和党外知识分子工作局局长晏淼列席会议。会议由欧美同学会党组书记、秘书长王丕君主持。

座谈会以“线上+线下”的形式举行。欧美同学会副会长，中华人民共和国驻英国大使郑泽光；欧美同学会副会长、留苏分会会长，教育部原副部长，中国教育国际交流协会会长刘利民；欧美同学会副会长，科技部原副部长、党组成员，中国工程院院士黄卫；欧美同学会副会长，吉林省人民政府副省长，中国科学院院士安立佳；欧美同学会副会长、山东省欧美同学会会长，山东省政协副主席程林；欧美同学会副会长、澳新分会会长、湖北省欧美同学会会长，湖北省政协副主席张柏青；欧美同学会副会长、重庆市欧美同学会会长，重庆市政协副主席陈贵云；欧美同学会副会长、浙江省欧美同学会会长，西湖大学校长，中国科学院院士施一公；欧美同学会副会长、法比分会会长、中国科学院留学人员联谊会会长，中国科学院青藏高原研究所名誉所长，中国科学院院士姚檀栋；欧美同学会副会长，中国科学院上海营养与健康研究所学术所长，中国科学院院士李林；欧美同学会副会长、留加分会会长，北京市贸促会原党组书记、会长，博鳌亚洲论坛原执行总监姚望参会并发言。

会议认为，党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，是一次高举旗帜、凝聚力量、团结奋进的大会。习近平总书记代表十九届中央委员会所作的报告，高屋建瓴、思想深邃、催人奋进，是党和人民智慧的结晶，是党团结带领全国各族人民夺取中国特色社会主义新胜利的政治宣言和行动纲领，是马克思主义的纲领性文献。二十届一中全会选举产生了新一届中央领导集体，习近平同志继续当选中共中央总书记、中央军委主席，充分体现了全党全国人民的共同意志、共同心愿，对新时代党和国家事业发展，对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。

会议指出，党的二十大向包括留学人员在内的海内外中华儿女发出了新征程上再出发的总动员，为新时代留学人员工作和欧美同学会事业发展指明了前进方向、提供了重要遵循。要把学习党的二十大精神作为全会各级各类组织当前和今后一个时期的首要政治任务，持续加强留学人员思想政治引领。要深刻领悟党的二十大的会议主题，深刻领悟过去五年工作和新时代十年伟大变革，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，深刻领悟以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务。留学人员要高举伟大旗帜，坚定理想信念，全力跑好属于我们这代人的这一棒。

丁仲礼会长在讲话时强调，要全面系统深入学习贯彻中共二十大精神，把学习中共二十大精神与学习贯彻习近平总书记对留学人员工作的系列重要讲话精神结合起来，将学习成果转化为推动工作的思想自觉和行动自觉。在学习贯彻过程中，要对“实施科教兴国战略、强化现代化建设人才支撑”“深化群团组织改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用”“巩固和发展最广泛的爱国统一战线”“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”“促进世界和平与发展，推动构建人类命运共同体”“把青年工作作为战略性工作来抓”等内容着重理解、全面落实。各级欧美同学会要引导留学人员在大局中找准坐标和方向，前瞻十五年，干好这五年，共同推动中华民族伟大复兴号巨轮乘风破浪扬帆远航。要创新学习方式，突出学习实效。总会及各级各类组织会长会成员要带头学习贯彻中共二十大精神，迅速掀起学习贯彻热潮。要用适应留学人员特点的方式创新学习模式、取得务实效果，使留学人员的学习贯彻“生动起来”。要引导留学人员始终心怀“国之大者”，更好发挥“留学报国人才库”“建言献策智囊团”“民间外交生力军”作用。要坚持高标准推进、善作善成，高起点高站位谋划明年任务，以奋进姿态迎接我会建会110周年，推动欧美同学会各项工作高质量发展，努力在新征程上开创留学报国事业新局面。

与会人员一致表示，习近平总书记代表第十九届中央委员会向大会所作的报告，科学擘画了中国式现代化宏伟蓝图，发出了为全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的动员令，大家深受鼓舞，倍感振奋。海内外留学人员将深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党的二十大绘制的宏伟蓝图、确立的奋斗目标和作出的战略部署，围绕新时代新征程的目标任务，积极发挥作用；践行科教报国的初心使命，强化履职担当，积极发挥自身优势，让教育越来越好，科技越来越强、人才越来越多，不断开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势，在民族复兴征程上释放磅礴力量；多建睿智之言，多献务实之策，多做凝心聚力的工作，发挥留学人员国际视野广阔、智力密集、学科领域覆盖面广泛等优势，为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献聪明才智；坚持围绕中心、服务大局，以改革创新为动力，主动承担为国聚才的责任，进一步整合资源、健全机制，搭建全球揽才的桥梁纽带，“以才引才，以才荐才”；讲好中国故事，不断拓宽朋友圈，以高度的历史主动精神和强烈的道路自信，用心用情向世界阐释好中国式现代化道路的世界意义，增进国际社会对中国特色社会主义的认知认同。

王丕君在总结讲话时表示，欧美同学会党组将按照党中央和中央统战部的安排部署，结合丁仲礼会长讲话的具体要求，主动肩负起学习宣传贯彻落实党的二十大精神的政治责任，牢牢把握正确导向，着力提升实际效果，努力增强全会学习宣传贯彻的针对性、实效性和吸引力、感染力；团结引领广大留学人员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以实际行动践行听党话、跟党走，对党忠诚；加强组织动员，在全会上下和各级各类组织中迅速掀起学习宣传党的二十大精神热潮，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到党的二十大提出的目标任务上来；紧扣重大决策部署，做好党的二十大的宣传工作，在即将举办的理事会培训班及其他活动中，认真抓好党的二十大精神宣传贯彻，努力做到全面学习、全面把握、全面落实；坚决落实党的二十大作出的重大决策部署，积极把握统一战线和留学人员工作的历史新机遇，持续加大力度动员和引导广大留学人员紧紧围绕“人才库”“智囊团”“生力军”发挥更多、更大作用，推动留学报国事业高质量发展；切实加强自身建设，引导会机关和各级各类组织干部不忘初心、牢记使命，努力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以优良的工作作风推进各项工作，在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴进程中贡献留学人员的智慧和力量，以优异的成绩和昂扬的姿态迎接我会成立110周年！

欧美同学会党组成员、副秘书长程洪明，党组成员、中国留学人才发展基金会秘书长庄亮，党组成员、副秘书长滕剑峰列席会议。

来源 ：《留学生》杂志

文 ：王威

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