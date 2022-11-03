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南美三国加紧打造“锂业欧佩克”

李卓缦
2022年11月03日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据埃菲社报道，阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，推动建立类似石油输出国组织（欧佩克）的“锂三角欧佩克”，从而在锂矿价值波动的情况下达成“价格协议”。在10月下旬于阿根廷召开的第39届拉丁美洲和加勒比经济委员会期间，三国外长就相关事宜进行进一步会谈。

　　市场需求旺盛

　　拥有巨大锂矿储量和生产潜力的阿根廷、玻利维亚和智利，被称为南美“锂三角”。美国地质调查局调查数据显示，截至2021年，全球已探明的8900万吨锂金属资源量中，约有56%位于南美“锂三角”地带。南美三国的锂矿产量约占全球总产量的30%。

　　锂是电动汽车电池的关键组成部分。当前，国际市场对锂的需求出现爆炸式增长。法新社报道称，世界各国都在寻求摆脱对化石燃料的过度依赖，这导致锂的产量和价格飙升，全球均价从2020年11月的5700美元/吨，上涨至今年9月的60500美元/吨。

　　在市场需求强盛的背景下，锂成为拉美地区经济增长的重要引擎。乌拉圭《南大西洋新闻社》报道称，阿根廷今年的锂出口量同比增长171%。据智利政府披露数据，今年第一季度，锂出口对该国财政的贡献首次超过另一主要金属铜。

　　战略自主驱动

　　“围绕稀土、锂等资源的国际市场竞争日趋激烈。”中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员袁东振表示，拉美国家依托资源优势加强合作，是维护自身利益的重要举措。“锂三角”国家希望借此提升自身在国际能源市场价格议定、资源供应等环节的话语权。

　　近年来，“锂三角”国家纷纷加速锂矿国有化步伐。据外媒报道，今年2月，智利“制宪会议”初步通过了一项旨在促进铜矿、锂矿和其他战略资产国有化的法案。法新社报道称，玻利维亚前任总统埃沃·莫拉莱斯在职期间已经将锂资源国有化。

　　袁东振指出，拉美国家历史上曾出现“资源民族主义”思潮，将自然资源作为制定对外政策的重要内容。如今，拉美国家自主发展观念渐强，围绕锂业的区域合作一定程度体现了战略自主意识。

　　据拉美社报道，“锂三角”国家希望通过组建“锂业欧佩克”，在锂矿的国际生产中就锂矿定价达成一致，同时协调生产流程，并为可持续工业发展和科技发展制定指导方针。

　　袁东振指出，如今，阿根廷、智利和玻利维亚均由左翼政府执政，政治经济理念相近，更易形成区域合力。受新冠肺炎疫情冲击，拉美地区经济下滑严重，贫困等社会问题突出，也在客观上刺激了各国团结自强的愿望。

　　合作前景可期

　　墨西哥《商报》报道称，全球气候变化加剧敦促世界各国加快能源转型，锂矿成为促转型的重要资源。预计到2040年，全球锂需求将比目前增长42倍。

　　袁东振认为，总体来看，组建“锂业欧佩克”前景乐观。“锂三角”国家锂矿储备充足，且拥有共同利益，为区域合作奠定了坚实基础。“‘锂三角’国家保持政治生态稳定，避免合作进程因政治因素而中断，是推进‘锂业欧佩克’的关键所在。”

　　玻利维亚前政府部长何塞·乌戈·莫尔迪斯·梅尔卡多近日表示，锂矿开始成为国际资源市场竞争中的显著变量之一。推动建立锂业合作机制,将帮助拉丁美洲在全球锂市场确立比较优势。

　　“‘锂业欧佩克’有利于稳定锂矿市场的供应预期。”袁东振表示，“锂业欧佩克”一旦建立，将为国际锂市场提供价格协调机制，对能源供应将产生积极影响。

(责编：高歌、崔越)

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