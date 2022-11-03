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美联储连续四次加息75个基点

2022年11月03日06:52 | 来源：新华网
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11月2日，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在华盛顿出席新闻发布会。新华社记者刘杰摄　　

　　新华社华盛顿11月2日电（记者许缘）美国联邦储备委员会2日宣布，将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3.75%至4%之间。这是美联储连续第四次加息75个基点。

　　美联储当天结束为期两天的货币政策会议后发表声明说，近期支出和生产出现温和增长，就业增长势头强劲，失业率保持在较低水平，但通货膨胀率居高不下，反映出与新冠疫情相关的供需失衡、食品和能源价格上涨以及更广泛的价格压力。俄乌冲突及相关事件为通胀带来额外上行压力并给全球经济活动带来压力。

11月2日，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在华盛顿出席新闻发布会。新华社记者刘杰摄 

　　美联储在声明中说，继续上调联邦基金利率目标区间将是适当的。在确定未来加息步伐时，将考虑货币政策的累积紧缩效应、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融市场发展。同时，美联储将继续减持国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券，坚决致力于将通胀率降至2%的长期目标。

　　美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上表示，恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性的政策立场。美联储将继续坚决致力于将通胀率降至2%的目标，坚持紧缩政策直至通胀目标达成，并预计持续加息将是适当的。

　　自3月以来，美联储已连续六次加息，累计加息375个基点。美国联邦基金利率水平已升至2008年1月以来最高位。

(责编：牛镛、袁勃)

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