本报记者 谢佳宁

日前，哥斯达黎加政府发布新的签证政策，正式开放该国远程工作签证申请。分析认为，该政策的推出有助于哥斯达黎加吸引长期游客，进一步促进当地经济发展。

“这是哥斯达黎加吸引外国直接投资、发展高附加值产业的重要举措。”哥斯达黎加总统罗德里戈·查韦斯表示。据哥斯达黎加移民机构介绍，新签证适用于在哥斯达黎加境外受哥方雇用或为哥斯达黎加境外雇主提供服务的外国人。符合条件的外国申请者将被允许在哥斯达黎加停留一年时间，并可一次性延长一年。另外，哥斯达黎加还为来哥的远程工作申请者提供诸多便利，如持有人无需获得当地担保或就业许可即可在哥斯达黎加为国外雇主工作，申请人还可享受所得税减免、与工作相关技术设备的进口税减免等优惠措施，并可以开设哥斯达黎加银行账户，以及无需更换本地驾照等。

33岁的格拉迪斯·卡利来自西班牙，是一名网络营销工作者，常往返于多个国家。得知新签证政策后，她决定在哥斯达黎加多停留几个月。“哥斯达黎加有舒适的气候条件和优美的自然风光。新冠肺炎疫情发生以来，远程工作的人越来越多，其中不少人来到哥斯达黎加。在这里，我能在与其他远程工作者的交流讨论中获得更多正能量和灵感。”

“为远程工作者提供方便是哥斯达黎加旅游业复苏的关键。”哥斯达黎加旅游部部长古斯塔沃·塞古拉称，受新冠肺炎疫情影响，前往哥斯达黎加的游客较疫情发生前减少约2/3，该国旅游业遭受了近30亿美元的经济损失。远程工作者的到来有望刺激哥旅游业，为经济复苏提供动力。数据显示，每个远程工作者为哥斯达黎加带来的收入将是普通游客的14倍，每两万名远程工作者就可为该国带来约10亿美元的收益。塞古拉认为，良好的网络条件、宜人的气候，以及冲浪和远足等丰富多样的户外活动使哥斯达黎加成为世界众多远程工作者的理想目的地。“较长的停留时间可以让远程工作者带来的经济效益充分外溢到旅游业及其他相关产业中。”塞古拉说。

美国哈佛大学发布的一项研究报告表明，后疫情时代至少有16%的工作者将继续远程办公。报告显示，在有员工转为远程工作的企业中，超过1/3的企业认为即使在新冠肺炎疫情结束后，远程工作仍将更加普遍。“世界各国都在努力吸引这些人才，哥斯达黎加应该在这方面走在前列。”查韦斯说，为进一步提高申请效率，哥斯达黎加移民局正建立数字平台，让远程工作者能够全流程在线申请签证，加快申请流程。

《 人民日报 》（ 2022年11月03日 14 版）

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