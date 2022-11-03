本报记者 车 斌 吴乐珺

11月5日至10日，第五届中国国际进口博览会将在国家会展中心（上海）举办。

连续5年如约而至，进博会让展品变商品、让展商变投资商，交流创意和理念，联通中国和世界，国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台作用更加凸显，成为全球共享的国际公共产品。

展览水平越来越高，朋友圈越来越大

2017年5月14日，北京，习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上郑重宣布：中国将从2018年起举办中国国际进口博览会。

应者云集。时任世界贸易组织总干事阿泽维多当即响应：“举办进口博览会是中国推动经济全球化、支持多边贸易体制的重大举措，我愿参加明年第一届中国国际进口博览会。”

进博会是全球贸易发展史上的一大创举，已成为新时代国际合作的又一重要平台。

习近平主席在首届进博会开幕式上强调，中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。

一诺千金。进博会展览水平越来越高，朋友圈越来越大。参展企业家表示：“进博会越来越像是一场创新展品的‘奥林匹克’盛会”“每年都会把最先进、最高端的突破性产品展现在进博会观众面前”“这里有促成生意所需要的一切”。

越办越好的进博会展现出强大的集聚效应。过去4年，120多家世界500强及行业龙头企业连续参展。第五届进博会，超过280家世界500强和行业龙头企业参展，回头率近90%。进博会已成为全球新品的首发地、前沿技术的首选地、创新服务的首推地。

越办越好的进博会释放出积极的溢出效应。众多新品成为“爆款”，“进博同款”飞入寻常百姓家，带动众多参展商的业务发展，也改变了无数普通人的生活。从亚洲、非洲到拉美，随着许多国家的特色产品借助进博会进入中国市场，当地民众的生活更有盼头，“来自中国的订单让村里人富了起来”“与中国的合作让我们拥有了更好的生活”。

生物制药企业阿斯利康今年将专门设置进博会成果特别展台，展示连续参加四届进博会的创新成果。“我们深刻感受到进博会强大的溢出效应。”阿斯利康全球执行副总裁王磊表示，“进博会既是我们在华发展的阶段性成果总结，也是开启合作与交流新篇章的契机。我们不仅要年年参展，而且要努力交出亮眼的成绩单。”

因进博会而改变，与进博会共同成长，这正是进博会的魅力所在。

为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇

国家会展中心（上海）迎宾大厅里，巨幅国画《春风又绿江南岸》以诗意的中国表达，向世界传递出清晰的信息：让开放的春风温暖世界。

“中国国际进口博览会是中国的，更是世界的。这不是一般性的展会，是中国推进新一轮高水平对外开放的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。”2018年11月4日，习近平主席在欢迎出席首届中国国际进口博览会的各国贵宾时强调。

进博会已成为世界感知中国对外开放的风向标。“中国主动扩大进口，不是权宜之计，而是面向世界、面向未来、促进共同发展的长远考量”“我们要以更加开放的心态和举措，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，共同把经济全球化动力搞得越大越好、阻力搞得越小越好”“中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，将更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量”“中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变”……习近平主席连续4年在进博会开幕式上发表主旨演讲，深刻阐释中国坚定支持经济全球化的立场主张，宣布中国持续扩大开放的一系列新举措，充分彰显中国同世界分享发展机遇的真诚愿望。

从统筹推进21个自贸试验区建设、高质量高标准建设海南自由贸易港到举办进博会、服贸会、广交会、消博会，从颁布实施外商投资法到连续缩减外资准入负面清单……中国开放的大门越开越大，形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局。

进博会的发展历程，是新时代中国不断扩大开放、与各国分享发展机遇的生动缩影。

中国有14亿多人口和4亿以上中等收入群体，每年进口商品和服务约2.5万亿美元，市场规模巨大。今年7月，100多家进博会参展商、投促机构和虹桥论坛会员等企业走进江西，这是进博会走进地方系列活动首次在中国中部地区举办。通过此行，跨国企业负责人充分感受到中国市场的活力、潜力和韧性。

中国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，2022年全球创新指数排名跃升至第十一位。许多进博会参展商认为，中国的魅力不仅在于市场的规模，更在于中国作为产业链最为完整的国家，已经成为全球科技创新的重要源头之一。

南非中国问题专家谭哲理表示，中国市场充满活力，潜力巨大。在世界经济复苏乏力的背景下，进博会增强了各国企业发展的信心。

“适应新形势新要求，我们提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。”在第三届进博会开幕式上，习近平主席深刻阐释中国构建新发展格局的世界意义。

中国新发展，世界新机遇。通过进博会搭建的平台，越来越多参展商变成投资商，与中国市场共同发展进步。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，进博会是通往中国广阔市场的“金色大门”。推开这扇大门，世界将看到，中国正张开双臂，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展。

通往世界之桥，通往繁荣之桥，通往未来之桥

“通往世界之桥，通往繁荣之桥，通往未来之桥”。2018年，时任国际货币基金组织总裁拉加德出席首届进博会时，以三座桥为喻，评价中国发展与世界的关系。透过进博会，世界更能读懂中国一以贯之的发展逻辑：世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。

第四届进博会上，一名阿富汗商人的展台令人印象深刻。20多平方米大小，没有复杂的技术和绚丽的装饰，只有一台笔记本电脑循环播放着产品信息。参展商阿里说，通过进博会收获了2000多张地毯的订单。“中国市场让阿富汗人民看到希望。”阿里说，今年他将把更多阿富汗优质商品带到第五届进博会上。

埃塞俄比亚的咖啡、冈比亚的民族服装服饰、马达加斯加的香草……进博会持续为最不发达国家参展商提供免费标摊、免费运输展品服务、举办专场供需对接会，支持最不发达国家参与经济全球化、共享中国发展机遇。世贸组织发言人基思·罗克韦尔称赞：“进博会将最不发达国家的企业介绍给中国和全世界的企业，给它们带来融入全球贸易体系的机会。”斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克表示，美好的未来并不是奢望，进博会向我们展现了进一步推进经济全球化的可能性。

当前，全球经济遭遇多重挑战，更加凸显进博会作为国际公共产品的可贵。进博会年年如期举办，越办越好，不断为充满不稳定性不确定性的世界注入正能量，展现中国与各国共同发展的决心。

一分钟，中欧班列运送3标箱货物；一分钟，30名旅客和7标箱货物通过蒙内铁路到达目的地；一分钟，中企投资援建的巴基斯坦卡洛特水电站发电量足以满足当地500万人用电需求；一分钟，中国与“一带一路”沿线国家进出口总额达到2530万元人民币……前不久，一组图片在社交媒体刷屏，这些数字代表的正是中国与各国共同发展的生动故事。

去年9月，习近平主席在出席第七十六届联合国大会一般性辩论时提出全球发展倡议。一年来，全球发展倡议落地生根，获得多项早期收获，实现从“打基础”到“搭框架”的跨越，由“写意画”向“工笔画”的迈进。今年4月，习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上提出全球安全倡议，为应对全球安全挑战贡献中国方案，已经得到70多国赞赏和支持。

在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，中国将始终把自身发展置于人类发展的坐标系中，与世界各国共享发展机遇，继续携手同行，推动构建人类命运共同体，为人类和平与发展的崇高事业作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年11月03日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)