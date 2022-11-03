新华社北京11月2日电 题：“巴中两国同呼吸、共命运”——专访巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫

新华社记者马卓言

11月2日，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫在北京接受新华社记者专访。新华社记者 陈建力 摄

11月2日，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫在北京接受新华社记者专访时表示，巴基斯坦和中国是全天候战略合作伙伴，两国同呼吸、共命运，巴方将同中方携手构建巴中命运共同体，为地区和世界的和谐稳定发展贡献智慧和力量。

夏巴兹于11月1日起对中国进行正式访问，是中共二十大胜利召开后首批受邀访华的外国领导人之一。此访也是他就任总理后首次访华。

1981年，30岁的夏巴兹首次来到中国，满大街的公交车和自行车给他留下深刻印象。“那时小轿车几乎看不到。”夏巴兹在专访中说，但他深切感受到中国奋力前行的劲头。此后40多年间，夏巴兹多次访华，亲眼见证了中国跻身世界第二大经济体的发展历程。

谈起有关中国发展的话题时，夏巴兹多次提及“远见”一词。

“中国创造了独一无二的发展奇迹，而奇迹的诞生离不开中国共产党的优良品质——有远见、讲奉献。”在夏巴兹看来，中国每一项重大决策的实施都体现着中共领导层的深谋远虑。他说，中国的发展不会止步，中共二十大的胜利召开向全世界传递出强烈信号——中国将坚持走可持续、稳定、和平的发展道路。

夏巴兹说，中共十八大以来，中国消除绝对贫困，就业、教育、医疗保障等体系不断完善。中国共产党第二十届中央委员会第一次全体会议选举习近平为中央委员会总书记，这对于中国、中国的友好国家乃至全世界都至关重要。

“在习近平主席的领导下，中国已经成为国际社会中不可或缺的组成部分。这是项了不起的成就，也是巴基斯坦学习的榜样。”夏巴兹说，相信中国未来必将延续发展势头再创辉煌，巴中友谊也将继续走深走实。

夏巴兹说，巴中建交71年来，两国始终相互信任、相互尊重，双方“铁杆”情谊为各国交往树立了典范。作为“铁杆”兄弟，巴基斯坦将从中国汲取成功经验，通过一系列务实举措推动现代化建设提质增效。

夏巴兹曾负责中巴经济走廊多个能源项目和拉合尔橙线地铁的建设工作。谈及中巴经济走廊建设中的经验，夏巴兹自豪地向记者介绍，“中国有‘深圳速度’，我们有‘巴基斯坦速度’”，巴基斯坦施工方在建设中巴经济走廊能源项目时甚至打破了中国施工方的最短用时记录。

夏巴兹表示，中巴经济走廊建设改变了巴基斯坦的工业和能源结构，扭转了电力短缺的窘况，大幅提升了国内道路的通达性。下一阶段，中巴经济走廊建设还将向农业、互联网技术等领域延伸，广阔的合作前景有力诠释了“铁杆”情谊的深刻内涵。

夏巴兹说，当今世界，合作发展是实现世界稳定的关键。他表示，习近平主席先后提出全球发展倡议和全球安全倡议，呼吁国际社会将发展置于优先位置，回应了国际社会对民生发展的关切，为应对国际安全挑战、实现世界和平发展指明方向。

“全球发展倡议的提出再次体现了习近平主席的远见卓识和杰出智慧，这一倡议为各国和谐共存、共谋发展提供了现实路径。”夏巴兹说。

“巴中是全天候战略合作伙伴，两国同呼吸、共命运。巴方对习近平主席的理念深表认同，将同中方携手构建巴中命运共同体，为地区和世界的和谐稳定发展贡献智慧和力量。”夏巴兹说。

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