驻华使节参观“多元中信，共创新可能”中信发展成果展。人民网记者 庄雪雅摄

人民网北京11月2日电（记者庄雪雅）外交部“携手央企 对话世界”系列活动首场——“多元中信 对话世界”活动2日在北京举行。外交部副部长谢锋、中信集团董事长朱鹤新出席对话会并致辞。来自61个驻华使馆和国际组织驻华代表处的35位驻华大使以及代办、公使等共70余名外交官出席活动。

谢锋在主旨演讲中表示，举世瞩目的中国共产党第二十次全国代表大会是在中国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，为新时代新征程党和国家事业发展、实现第二个百年奋斗目标指明了前进方向、确立了行动指南。中国新征程将带来新发展，中国新发展将创造新机遇。愿与各国深化合作，互利共赢，携手共创更加美好的未来。作为引领中国对外开放、推动国际合作的主力军，中央企业是连接中国和世界的重要纽带。希望活动能够为各国深入了解中央企业提供窗口，搭建更多合作桥梁。

朱鹤新在致辞中表示，中信集团作为中国改革开放后最早“走出去”的企业之一，40多年来始终坚持国际化发展方向，业务发展和投资经营遍布150多个国家和地区，未来将继续发挥好促进双边经贸合作交流的桥梁纽带作用，以更加开放的胸怀和姿态融入全球化发展，为中国推进更高水平对外开放、构建人类命运共同体贡献力量。

驻华大使们纷纷祝贺中共二十大胜利召开，盛赞中国取得的发展成就，并期待共建“一带一路”取得更多丰硕成果。阿尔及利亚驻华大使哈桑·拉贝希表示，中国企业在阿尔及利亚的务实合作项目助推当地经济发展、有力拉动就业，为民众带来了实实在在的好处,希望越来越多中企前往阿尔及利亚扩大双边合作领域，实现互利共赢。阿联酋驻华大使阿里·扎希里表示，中国经济社会的发展举世瞩目，他在任期内走访了中国许多地方，亲眼看到云南小村庄的村民脱贫致富、生活越来越好，而以中信集团为代表的企业也已成为中国高质量发展的例证和缩影。

对话会上，驻华使节与中信集团有关部门、子公司负责人就海外投资合作、绿色低碳发展、可持续金融战略、所在国经济政策等方面进行了沟通交流。活动期间，驻华使节们还参观了亚洲最大的全地下污水处理厂——槐房再生水厂，近距离了解先进污水处理技术，参观高品质再生水流入湿地的生态景观，感受科技与生态建设的融合，见证北京绿色发展的鲜活案例。

“携手央企 对话世界”是外交部深入践行二十大精神，面向中央企业和各国驻华使节打造的全新互动交流平台，旨在下沉外交外事资源，拓宽央企对外合作渠道，支持央企国际化经营和开拓多元化市场，以创新方式践行新发展理念，服务构建新发展格局。活动由外交部外事管理司主办。

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