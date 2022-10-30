庆典现场。人民网记者 黄培昭摄

人民网开罗10月30日电 （记者黄培昭）开罗中国文化中心29日晚隆重举行成立20周年庆典活动，埃及前总理伊萨姆·沙拉夫、中国驻埃及使馆公使张涛、埃及阿拉德纳基金会及中非艺术节主席苏海尔、著名翻译家汉学家穆赫辛、埃及鼓乐节主席著名指挥因缇萨尔、萨维文化沙龙创始人萨维、前新闻部次长伊萨、苏伊士运河大学孔子学院外方院长哈桑·拉杰布、前驻华使馆文化参赞午麦伊迈、以及埃及文化部最高文化委员会、民族文化儿童文化中心、埃及武术协会、尼罗河卫视文化频道、《广播与电视报》等多家文化艺术机构负责人和代表、中国驻埃及使馆文化参赞兼开罗中国文化中心主任杨荣浩、副主任邵彬等中埃嘉宾出席了庆典活动。

杨荣浩主任在致辞中回顾了中心成立20年来与埃及各类文化艺术机构的友好合作，感谢埃及各界朋友对中心工作的大力支持。杨荣浩表示，开罗中国文化中心在中埃各界朋友的支持关心下，将继续积极打造文化活动、教学培训、思想交流和信息服务的综合性平台，创造性、创新性推出更多兼具品质、温度、思想的文化交流活动，续写中埃文化交流的新时代乐章。

张涛公使致辞时指出，国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。开罗中国文化中心成立以来为推动中埃文化交流合作、深化传统友好做出了卓有成效的贡献。尤其是疫情以来，开罗中国文化中心创新性加强了线上活动和线下活动紧密结合，打造了一系列高水准、高品质、入民心的文化交流品牌活动，精彩纷呈，反响热烈，吸引了埃及社会各界民众的踊跃参与和热情关注，成为沟通中埃两国民心的重要平台。

埃及前总理伊萨姆·沙拉夫在致答谢辞中指出，文化在国家间其他各领域合作中发挥着系统性作用，文化交流和互学互鉴对中埃两大文明古国尤其重要。沙拉夫赞赏开罗中国文化中心对传播中国文化和增进中埃两国人民相互了解和传统友谊发挥的积极作用，并祝贺中心二十岁生日快乐。

庆典活动中，开罗中国文化中心公布了评选的埃及“中国文化之友”个人及机构名单，共有9名埃及友好人士和8家文化艺术机构获得“中国文化之友”称号。

开罗中国文化中心是新世纪我国政府在海外开设的第一个大型文化中心，由前文化部部长孙家正于2002年10月29日为其正式落成揭幕。中心开设旨在宣传、推广中国文化艺术，发展两国政府在语言、文学、教育和科学领域的交流与合作，促进两国双边文化协定和执行计划的实施，以增进两国人民的友谊和文化关系。

此次庆典活动是庆祝开罗中国文化中心成立二十周年的重要活动之一。今年以来，开罗中国文化中心陆续以线上线下相结合方式举办了旅游推广、文体赛事、影视展播、音乐会演、主题节庆等7大版块、79场（项）精彩纷呈的文化活动。接下来，中心还将推出“埃及人眼中的中国”之“埃及人眼中的二十大”专题讲座、2022“中国电影周”、“浙江考古与中华文明——浙江青瓷巡礼”展、“乐绘江南里——中国浙江民歌海外云展”等系列活动。

中国驻埃及主要媒体，以及埃及国家电视台、尼罗河卫视、DMC媒体公司、《广播与电视杂志》《日出报》《今日消息报》和国家回声网、阿拉伯世界消息网等十余家埃及主流媒体出席庆典活动并作报道。

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