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韩国首尔梨泰院踩踏事故已致151人遇难 包括一名中国公民

2022年10月30日09:29 | 来源：人民网-国际频道
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梨泰院地铁站附近前来参加万圣节聚会的人群。人民网 曹翔宇摄
梨泰院地铁站附近前来参加万圣节聚会的人群。人民网 曹翔宇摄

人民网首尔10月30日电 （曹翔宇）韩国时间10月29日晚，首尔龙山区梨泰院发生大规模踩踏事故。据韩国消防当局统计，截止到30日上午10时，当天发生的事故已造成151人死亡，82人受伤。其中，一名中国公民遇难。韩消防部门指出，事故伤亡者大多数为20多岁的年轻人。这次事故是自2014年“世越号”客轮沉没事件发生后，在韩国发生的伤亡人数最多的事故。

据悉，29日晚约有10万人在梨泰院一带参加万圣节节日聚会。踩踏事件发生在某酒店旁狭窄下行的胡同内，现场人山人海、摩肩接踵。前方有人跌倒后，后方人流跟进，导致严重踩踏。 韩国消防当局从29日晚上10点15分左右开始，陆续接到了数十起梨泰院地铁站附近因人流拥挤而出现呼吸困难患者的举报。消防员赶到现场之后发现有数十人都已经处于心脏骤停的状态，立即对他们实施心肺复苏术进行救援。当晚10时43分，消防部门发布了应对第一阶段命令，11点13分发布了应对第二阶段命令，11点50分发布了应对第三阶段命令。为了处理事故，韩国消防厅共派出了500多名消防员和1100多名警察。除了首尔本地的救护车以外，还从周边地区调配了数十台救护车、消防车赶往现场救援，来自首尔多家医院的医护人员也赶往现场救助，并在事故现场附近搭建了临时急救所，对伤者进行急救。

中国驻韩国大使馆领侨处相关人员表示，踩踏事故发生后，中国驻韩国大使馆对此高度重视，立即启动应急机制，连夜联系韩警方及消防等相关部门了解事故原因及死伤者国籍信息，同时密切关注网络和社交媒体平台是否有中国公民求助情况。截至目前，已确认一名中国公民死亡。中国驻韩国大使馆已要求韩方做好相关善后，并与遇难者家属取得联系，向其表示慰问并将提供积极协助。

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(责编：苏缨翔、杨牧)

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