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外交部发言人：中方致力于让世界相互联通、相互开放

2022年10月27日22:01 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月27日电（记者孙楠）外交部发言人毛宁27日表示，近段时间以来，“一带一路”建设捷报频传。中方将同所有合作伙伴一道，致力于让世界相互联通而非彼此割裂、相互开放而非彼此封闭，实现各国共同发展。

　　当日例行记者会上，有记者问：26日，载满50车光伏逆变器、电动压缩机、吸尘器等货物的X8155次中欧班列，从西安国际港站出发驶向德国杜伊斯堡，这标志着全国首趟境内外全程时刻表中欧班列顺利开行。中方对此有何评论？

　　“境内外全程时刻表中欧班列的开行，将提高运输时效，增强中欧班列的市场竞争力。”毛宁说。

　　她表示，近段时间以来，“一带一路”建设捷报频传：中欧班列今年累计开行突破1.4万列；西部陆海新通道海铁联运班列累计开行2万列；中老铁路运营10个月累计运输货物851万吨；海南自贸港开通首条非洲远洋集装箱航线。“这些都是中国高水平对外开放的体现。”

　　毛宁说，党的二十大报告强调，推动共建“一带一路”高质量发展。“中方将同所有合作伙伴一道，致力于让世界相互联通而非彼此割裂、相互开放而非彼此封闭，实现各国共同发展。”

(责编：崔译戈、杨牧)

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