新华社菲律宾达沃10月27日电（记者闫洁 王晓薇）中国企业承建的菲律宾跨海大桥项目达沃-萨马尔岛大桥开工仪式27日上午在菲第三大城市达沃举行。菲总统马科斯出席仪式时感谢中国一直以来在基础设施建设方面给予菲律宾的支持，期待两国进一步深化合作、巩固友好关系。

马科斯说，达沃-萨马尔岛大桥是菲中关系与合作基础坚实且不断得到巩固的一大见证，建成后将进一步盘活达沃和萨马尔岛的经济资源和旅游潜力。项目建设还将创造就业岗位，助力当地疫后复苏和民生发展，带动菲南部经济增长。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，达沃-萨马尔岛大桥开工建设标志着中菲政府间合作取得又一进展。大桥建成后将推动达沃地区的可持续发展，为中菲在新时期的合作注入强大动力。中方愿同菲方一道继续深化在农业、基础设施建设、能源和人文领域的交流与合作，给两国民众带来更多实实在在的利益。

达沃-萨马尔岛大桥项目是菲政府“多建好建”规划旗舰项目之一，由中国政府提供融资支持、中国路桥公司承建，预计2027年竣工并投入使用。大桥规划全长约3.81公里，采取双向四车道设计，建成后将横跨巴基普坦海峡，大幅缩短达沃市与萨马尔岛的通行时间，改变往来两地只能乘渡轮的情况。

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