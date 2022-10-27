新华社北京10月27日电（记者孙楠）应国家主席习近平邀请，坦桑尼亚联合共和国总统萨米娅·苏卢胡·哈桑将于11月2日至4日对中国进行国事访问。外交部发言人毛宁27日在例行记者会上应询介绍相关情况时表示，相信哈桑总统此访将为中坦关系全面深入发展注入新动力，推动两国友好合作不断取得新进展。

毛宁说，坦桑尼亚是东部非洲重要国家。中坦传统友好。2013年，习近平主席访问坦桑尼亚期间提出的真实亲诚对非政策理念，现已成为指导中国同发展中国家团结合作的基本政策理念。近年来，两国政治互信不断深化，务实合作成果丰硕，在国际和地区事务中保持良好合作。

她说，哈桑总统将是中方在中国共产党第二十次全国代表大会后接待的首位非洲国家元首。访问期间，习近平主席将为哈桑总统举行欢迎仪式和欢迎宴会，两国元首将举行会谈并共同出席合作文件签字仪式。李克强总理、栗战书委员长将分别会见哈桑总统。相信哈桑总统此访将为中坦关系全面深入发展注入新动力，推动两国友好合作不断取得新进展。

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