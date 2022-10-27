新华社布鲁塞尔10月26日电 （国际观察）天然气价格短暂下跌难解欧洲能源困局

新华社记者康逸

受库存充足、接收终端设施不足、需求下降以及气温偏高等多重因素影响，近期欧洲天然气价格有所下降。24日，被视为欧洲天然气基准价格的荷兰所有权转让中心（TTF）天然气期货主力合约价格自6月以来首次跌破每兆瓦时100欧元，个别合约价格甚至一度跌至负值。但分析人士指出，短期内天然气价格下跌难解欧洲能源困局。

随着欧盟与俄罗斯在能源领域的博弈加剧，欧洲多国从今年夏天起显著加大了在全球采购天然气的力度。在高价采购推动下，天然气销售公司纷纷涌入欧洲市场，载有大量液化天然气的特种船从美国、卡塔尔和其他产气大国驶向欧洲。

目前，欧盟要求成员国天然气库存在今冬前至少达到储气能力80%的目标已经实现。根据欧洲天然气基础设施协会数据，不少欧盟国家储气情况良好，德国、法国、西班牙等国天然气库存已超过储气能力的90%。

库存水平升高，加之欧洲天然气接收终端设施不足、再气化及转运能力有限，导致部分天然气运输船在欧洲多处海岸附近徘徊，接收港口出现拥堵。

另一方面，欧盟近期推出的节能措施，以及此前天然气价格不断攀升对高耗能行业造成冲击，导致欧洲天然气需求下降。

欧盟成员国同意，在2022年8月1日至2023年3月31日期间，将天然气需求在过去5年平均消费量的基础上减少15%，并减少总体用电需求和高峰时段用电量。

同时，前期天然气价格不断攀升也迫使欧洲部分能源密集型企业，如炼铝厂、钢铁厂和化肥厂等暂时关闭。此外，目前欧洲不少地区气温较往年偏高，意味着民众取暖需求延迟，也部分缓解了欧洲天然气供应压力。

据欧洲智库比利时布吕格尔经济研究所的数据，与2019至2021年的同期平均水平相比，欧洲今年迄今的天然气需求降低了7%。天然气消费大国意大利8月和9月天然气需求与去年同期相比下降了约10%。

美国咨询公司欧亚集团能源专家亨宁·格洛伊施泰因说，由于继续向储气设施注入天然气的能力有限，更多天然气在现货市场上出售，导致出现暂时的供应过剩。

分析人士指出，即使经历了近期的下跌，欧洲天然气价格仍处于历史高位，远高于长期平均水平。许多专家认为，近期天然气价格下跌是短暂现象，现在就判定价格从此将持续下降还为时过早。

荷兰国际集团表示，近期天然气价格疲软可能导致欧洲能源密集型企业恢复产能，届时对天然气的需求将再度攀升，继而推高价格。目前，明年年初交割的天然气期货价格仍在每兆瓦时140欧元左右。

布吕格尔经济研究所能源和气候政策领域专家本·麦克威廉姆斯指出，虽然欧洲各国正在竭尽全力储气，但这并不能保证欧洲能安然过冬。而且，即使储气率达到100%，也仅能满足欧洲冬季两个多月的高峰需求。

英国牛津能源研究所天然气专家乔纳森·斯特恩也表示，遭遇一场寒流、天然气存储开始清空时，考验就会到来。

英国能源视线咨询公司欧洲天然气研究小组负责人詹姆斯·沃德尔说，液化天然气很难填补俄罗斯对欧洲的天然气供应缺口。因此，今冬不能使用过多库存，否则明年将很难满足需求。

(责编：崔译戈、杨牧)