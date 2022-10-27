新华社里约热内卢10月26日电（记者陈威华 赵焱）由中央广播电视总台拉美总站携手巴西瓦加斯基金会及《论坛》杂志共同主办的“新征程的中国与世界”巴西专场圆桌会，26日在里约热内卢成功举办。

本次圆桌会以线下为主、线上结合的形式举行，中巴两国的智库专家、高校学者及主流媒体人士，以“新征程的中国与世界”为主题，围绕“领航新时代 中国新征程”“开启新征程 中巴绽新光”和“深化媒体合作 共促交流互鉴”三个领域展开深入讨论。

中国驻里约热内卢总领事田敏在主旨演讲时指出，中国和巴西都处于发展的关键阶段，发展相互尊重、平等互利、合作共赢的中巴关系符合两国和两国人民的共同利益。面对复杂严峻、变乱交织的国际环境，双方应继续加强交往，增进互信，把握机遇，拓展合作，推动中巴关系再上新台阶，携手实现共同发展和共同繁荣，造福两国和两国人民。

瓦加斯基金会巴西-中国研究中心主任埃万德罗·卡瓦略、《论坛》杂志主编雷纳托·罗瓦伊、巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯、中国社科院巴西研究中心执行主任周志伟、中国现代国际关系研究院拉美研究所副所长孙岩峰等中巴各界人士与会。

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