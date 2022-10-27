人民网纽约10月27日电 （记者李志伟）10月26日，美中关系全国委员会在纽约举行2022年度晚宴。国家主席习近平和美国总统拜登分别致贺信，由中国驻美国使馆临时代办徐学渊和美中关系全国委员会董事会主席雅各布·卢分别宣读。

习近平主席对美中关系全国委员会董事会副主席、安达集团董事长埃文·格林伯格获奖表示祝贺，对委员会及其成员一直以来积极促进中美关系发展和两国各领域交流合作表示赞赏。习主席指出，当今世界既不安宁也不太平。中美作为大国，双方加强沟通和合作，有助于推动世界增加稳定性和确定性，有助于推动世界和平与发展。中方愿同美方一道努力，相互尊重，和平共处，合作共赢，找到新时代中美正确相处之道，既有利两国，又造福世界。希望美中关系全国委员会和关心支持中美关系的各界朋友继续发挥积极作用，助力中美关系重返健康稳定发展的轨道。

拜登总统在贺信中表示，美中关系全国委员会自1966年以来组织各界主要官员、专家和民间社会成员就美中两国之间的问题和合作领域进行探讨。我们两国在应对21世纪的全球挑战中都发挥着重要作用，包括应对气候危机和加强全球卫生安全。这些挑战无国界，需要更广泛的国际社会团结起来，让我们每个人都为建设一个安全、和平和有韧性的未来尽自己的一份力量。感谢美中关系全国委员会努力加强两国间的联系，支持促进影响我们两国和世界的利益。

徐代办在致辞中表示，习近平主席的贺信表达了中方稳定、改善和发展中美关系的良好意愿。刚刚胜利闭幕的中共二十大擘画了未来一个时期中国党和国家事业发展的宏伟蓝图，从中国角度为世界的和平与发展提供了更大的稳定性、确定性。当前中美关系处于重要关口，我们要拿出“希望（HOPE）精神”，不懈努力（Hardworking）、积极乐观（Optimistic）、持之以恒（Persistent）、干事创业（Enterprising），推进两国关系重回正轨。我们期待同美国各界有识之士携起手来，塑造中美关系更加积极的未来。

美前国务卿基辛格、贸易代表戴琪、美中关系全国委员会会长欧伦斯也分别致辞。晚宴上，美中关系全国委员会向安达集团董事长埃文·格林伯格颁奖，表彰其为促进中美关系发展作出的积极贡献。

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