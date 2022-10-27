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中国赴黎巴嫩维和医疗分队参加无预警防卫应急演练

2022年10月27日13:20 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特10月27日电（童翊 胡慧琦）中国第21批赴黎巴嫩维和医疗分队26日参加联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）东区代号为“蓝色豪猪”的无预警防卫应急演练，进一步提升了分队维和官兵应对突发情况的反应能力。

　　当地时间26日下午3点50分，第21批赴黎巴嫩维和医疗分队官兵正在位于黎南部迈尔季欧云镇的营区开展正常工作，营区上空突然传来急促的警报声，“‘蓝色豪猪’演练，黑色警戒。”广播里传出多种语言播报。

　　“迅速向掩体隐蔽。”随着医疗分队队长缪洪城急促的号令，队员们立即放下手中工作，穿好防弹衣和头盔，迅速集结，按照平时演练疏散路线快速有序向指定掩体紧急疏散。

　　演练中，联黎部队东区派出巡查人员，对分队两个防护掩体内的人员结构、武器装具、医疗物品、战备生活物资逐一进行核查，并利用掩体内的通信设施与东区司令部联通，报告中国医疗维和分队演练的实际情况。

　　据缪洪城介绍，医疗分队自7月底部署到位以来，根据黎巴嫩任务区社会形势以及各项任务的实际情况，制定应急预案10余项，定期组织防空袭、防偷袭、批量伤员收治等科目演练。这次医疗分队在没有任何预警的情况下迅速出动，与平时队员们保持高度战备意识分不开。

　　据了解，第21批赴黎巴嫩维和医疗分队在轮换交接后的三个月里，向当地民众提供力所能及的人道主义医疗救援。目前已接诊1000余人次，出色完成了联黎部队“天使救援演习”、献血活动等多项大型任务，获得联黎部队维和官兵与当地民众广泛赞誉。

(责编：贾文婷、燕勐)

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