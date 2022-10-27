新华社联合国10月26日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽26日表示，中方期待国际法院继续忠实履行联合国宪章和《国际法院规约》赋予的职权，恪守国家同意原则，审慎行使管辖权，坚持客观公正立场，完整、准确解释和适用国际法规则，确保国际法平等统一适用，避免双重标准和例外主义。

耿爽在安理会国际法院院长通报会上表示，要坚持以和平方式解决国际争端，维护国际法治和公平正义。近年来，国际法院受案数量不断增加，一些案件兼具重大法律挑战、敏感政治因素和复杂历史经纬，备受各方关注。国际法院的裁决和意见对争端解决以及国际法的解释和适用具有深远影响。

耿爽说，要加强安理会和国际法院互动，共同推进国际关系民主化法治化。安理会应尊重和支持国际法院独立开展工作。国际法院应运用国际法助力维护国际和平与安全。两大机构应共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，共同促进真正的多边主义，共同抵制单边主义和霸凌行径。

耿爽强调，要维护联合国宪章宗旨和原则，践行真正的多边主义。根据联合国宪章，安理会在维护国际和平与安全方面承担首要责任，是二战后国际集体安全机制的核心。近期的地缘冲突表明，突出意识形态分歧，挑起阵营对抗，在安理会平台激化矛盾对抗，寻求孤立打压只会带来更多混乱、加重已有危机。只有支持安理会根据宪章宗旨和原则，通过政治手段和对话协商解决地区热点问题、应对安全威胁挑战，才是真正的多边主义实践。中国作为联合国创始会员国，将继续大力弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，携手推动构建人类命运共同体。

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