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法德领导人举行会谈以弥合分歧

2022年10月27日11:11 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎10月26日电（记者唐霁）法国总统马克龙26日与到访的德国总理朔尔茨在总统府爱丽舍宫举行午餐会，探讨如何弥合两国在能源危机、欧洲防务等问题上的诸多分歧。

　　两国领导人在午餐会后没有举行新闻发布会，也没有发表共同声明。爱丽舍宫对媒体表示，马克龙和朔尔茨进行了“非常有建设性”的交谈，双方都认为法德从中长期来看应该保持密切合作，并计划加强在欧洲主权、再工业化和加速脱碳等问题上的合作。

　　朔尔茨会谈结束后在社交媒体推特上发文说，他和马克龙就欧洲能源供应、价格上涨和共同防务等问题进行了讨论，德法两国仍保持着密切关系，将共同应对挑战。

　　法国媒体援引一位总统府顾问的话说，法德双方将在能源、防务和创新等方面成立工作组，以便下一步密切合作。

　　近期，法德两国出现了一系列分歧，并因此推迟了本应于当天举行的法德部长联席会议。受乌克兰危机升级影响，欧洲能源价格不断攀升。德国政府9月底宣布，将投入2000亿欧元，以政府补贴等方式平抑能源价格，帮助本国居民和企业支付能源账单。马克龙批评德国没有事先和欧盟其他国家商量就自作主张，并警告德国政府的补贴计划可能“扭曲”欧洲市场。此外，法国因其部分核电站停运遭遇电力短缺，一直推动设定天然气价格上限。但德国反对欧盟设定天然气价格上限，主张通过联合采购、减少消费和增加供给应对能源危机。

　　法国媒体指出，本次法德领导人会晤，在能源价格等核心问题上没有取得实质性进展，作为欧洲发动机的法德之间分歧仍然存在。

(责编：贾文婷、燕勐)

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