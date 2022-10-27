欣闻南非著名中国问题专家谭哲理先生新著《南非人眼中的习近平新时代中国特色社会主义思想》即将付梓，我致以热烈的祝贺！

中国共产党的十八大以来，习近平总书记在领导党和人民应变局、开新局的伟大实践中，坚持解放思想、守正创新，提出许多具有原创性、时代性、指导性的重大思想观点，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想。这一重要思想为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供了根本遵循，也是各国朋友读懂中国、启迪世界的重要窗口。谭哲理先生的新著从政治、经济、社会、文化等方面阐释了其对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和理解，为南非朋友学习了解该思想的时代背景、深刻内涵、理论品格和光辉实践提供了重要辅助，该书出版称得上是南非思想理论界的一件大事。我认为本书从以下三个视角反映了习近平新时代中国特色社会主义思想：

一是心系人民的领袖温度。中国共产党一经诞生，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。中国共产党的十八大以来，习近平总书记坚持马克思主义唯物史观，反复阐论党的根基在人民、血脉在人民、力量在人民，强调人民是我们党执政的最大的底气和最深厚根基。谭哲理先生的新著中亦阐述了“以人为本”“全过程人民民主”“扶贫”“反腐”“抗疫”等相关重要理念，为习近平新时代中国特色社会主义思想的人民情怀写下生动注脚。

随着中国特色社会主义阔步进入新时代，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民开拓创新，奋发有为，不断实现人民对美好生活的向往。中国人均GDP从1949年的23美元增至2021年的12000多美元，人均预期寿命从35岁延长至77岁。过去40多年，中国累计减少农村贫困人口7.7亿，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标。新冠肺炎疫情暴发后，中国共产党坚持人民至上、生命至上，全力护佑每一个生命。哈佛大学调查显示，中国民众对中国共产党的满意度超过90%。

二是胸怀世界的思想高度。大时代需要大格局，大格局呼唤大胸怀。习近平总书记站在全人类福祉的高度，深刻洞察人类前途命运和时代发展大势，科学回答世界向何处去的历史之问、时代之问，为解决全球性问题贡献中国智慧、中国方案，彰显为世界谋大同的大国胸怀、时代担当。

面对乱变交织的国际形势，习近平总书记推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系，提出全球安全倡议，倡导坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，为维护世界和平主持公道。近年全球经济复苏艰难，发展问题在国际议程中日益边缘化，习近平总书记提出全球发展倡议，推进“一带一路”建设，倡导并积极参与亚投行、金砖银行、丝路基金等多边金融架构，为全球发展合作举旗定向。只有让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，我们才能朝着构建人类命运共同体的方向不断迈进，形成共建美好世界的最大公约数。

三是情牵友邦的中国风度。当前，冷战思维和强权政治阴霾不散，传统和非传统安全威胁相互交织，一些国家力图扩大军事同盟谋求绝对安全，胁迫别国选边站队制造阵营对抗，漠视别国权益大搞唯我独尊。习近平总书记立足人类是不可分割的命运共同体，坚持在和平共处五项原则基础上同各国友好合作，打造结伴而不结盟的全球伙伴关系网络，中南全面战略伙伴关系就是生动体现。

中国共产党的十八大以来，习近平总书记三次到访南非，推动中南两国“同志加兄弟”的特殊情谊不断走向新高。在两国元首亲自擘画下，中南关系实现从伙伴关系、战略伙伴关系到全面战略伙伴关系“三级跳”的重大跨越。两国政治互信不断巩固，务实合作深入发展，人文交流日益密切，多边协作有力拓展。今年以来，习近平主席同拉马福萨总统通电话、互致信函，密集互动，共同出席金砖系列重要会议，在金砖机制下相互支持配合，中南关系已发展成为中非关系、南南合作以及新兴市场国家团结合作的样板。谭哲理先生在书中也多次强调中南友好对两国人民的重要意义，呼吁深化两国合作。我们可以充满自豪地说，中南友好符合两国和两国人民的根本利益，符合时代发展潮流。

今年中南都将迎来重要政治议程，中国共产党将召开二十大，南非非国大也将举行五十五大。中方愿以此为契机，继续加强与南各政党的沟通交流，分享治国理政经验，增进战略互信，加强各领域务实合作，开创中南全面战略伙伴关系新局面，更多造福两国人民，为世界和平、发展、进步作出更大贡献。

谭哲理先生此书发布出版可谓恰逢其时，将有助于增进双方思想沟通，为增进中南政治互信、强化治国理政交流、推动文明互鉴添砖加瓦。

在此，谨对谭哲理先生的辛勤耕耘表示衷心感谢！祝他在推动中南人文交流中取得更多更大的成就！

(责编：刘叶婷、常红)