5月26日，南非大学姆贝基非洲领导力研究院高级研究员谭哲理在南主流媒体《比陀新闻报》《水星报》《开普时报》及独立传媒网站发表评论文章，积极评价中国特色人权发展道路，认为中国在人类发展指数方面的进步有目共睹，中国坚持动态清零的疫情防控政策体现了“以人为本”的人权保障理念。全文摘译如下：

为什么在其他各国纷纷放松防疫措施的情况下，中国仍坚持奉行“动态清零”政策？为什么中国的政治领导人没有像其他国家那样，大规模地盗用或挪用公共资金？为什么中国没有像其他地方那样发生个人或团体的宗教种族恐怖主义行为？

以上这些问题的答案就在于中国特色的人权发展道路。2021年9月，中国发布了《国家人权行动计划（2021-2025年）》，明确了政府的核心任务，即确保中国人民享有经济、社会、政治、环境和少数民族权利。在习近平主席的领导下，中国在国内成功解决了绝对贫困问题，奉行“以人为本”的发展理念，推动解决全球不平等问题，同时与国际社会一道应对气候变化、新冠疫情、跨境恐怖主义和战乱冲突等全球危机。

在应对新冠疫情这一全球大流行疾病时，中国坚定地相信，“以人为本”是最适合中国人民的模式。当病毒不断变异，无限威胁世界上每个人的生命和生计时，采取“与病毒共存”的放任态度，而不是像中国的“动态清零”模式那样努力战胜病毒，无异于让普通民众自生自灭。正如世卫组织总干事强调的那样：“除非疫情在所有地方都结束，否则，它不会在任何地方结束。”

习近平主席在不同场合多次强调:“世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路，人权保障没有最好，只有更好。”坚持认为西方的人权理念和实践，即强调人权是个人的权利，是唯一和最佳的选择，是世界各国都应采用的标准，这恰恰是最高形式的傲慢与不宽容。那些指责中国侵犯人权的西方国家，出于自身狭隘视角，对世界充满偏见。历史上，这种不宽容导致了歧视行为（奴隶制、殖民主义、种族隔离）、暴力对抗行为（2011年利比亚政权更迭、2014年乌克兰政权更迭、2003年伊拉克政权更迭）和经济战争（美国对古巴实行了60年的禁运，而且还在继续）。

如果一定要评判中国的人权记录，那么中国为其绝大多数公民改善了社会经济福利，在这方面世界上没有任何国家能与之相提并论。事实是，中国已经发展并完善了无可争议的“最大的教育、社会保障和医疗体系”。中国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，其人类发展指数（HDI）的进步有目共睹。

因此，中国特色的人权发展道路涉及到的以下战略问题，不仅在中国是常识，在南非也应该是常识。

首先，不同国家和不同文明在人权发展方面选择不同道路应得到更多理解而不是谴责，否则只会导致种族主义、仇外心理、宗教和文化不容忍。南非需要吸取的经验教训是妥善安置从其他非洲国家逃离冲突前来南非寻求人道主义庇护的移民和难民，而不是患上“非洲恐惧症”。

其次，相互理解和尊重是合作应对恐怖主义、气候变化和战乱冲突等全球危机的基础。中国在新疆地区依法实施去极端化政策是对联合国《全球反恐战略》的积极响应。正如中国外交部长王毅指出，新疆的宗教自由得到充分保障，清真寺已发展到2.4万多所，平均每530名穆斯林民众就拥有一座清真寺。南非同样面临来自莫桑比克北部地区的跨境恐怖主义威胁。

最后，发达国家有义务帮助发展中国家和地区缩小发展差距。中国坚持“以人为本”的发展就是要解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。 南非社会的高度不平等威胁到社会凝聚力和国家存亡。事实证明，当大多数百姓连温饱问题都解决不了的时候，讨论所谓个人言论自由和选举自由没有任何意义。

(责编：刘叶婷、常红)