5月16日，南非大学姆贝基非洲领导力研究院高级研究员谭哲理在南主流媒体《比陀新闻报》《水星报》《开普时报》及独立传媒网站发表评论文章，积极评价中国“新发展理念”，认为该战略有力应对了当前国际贸易中断、气候变化、地区冲突等问题，为全球经济注入极大稳定性，也为南非提供了极佳的学习范例。全文摘译如下：

当今世界很不太平，新冠肺炎疫情尚在蔓延，世界经济复苏艰难曲折，去全球化逆流涌动，多边主义机制面临失效，乌克兰危机又接踵而来，进一步损害了全球经济增长，推高了食品和能源等基本消费品价格。在这场人为和自然危机交织的大漩涡中，中国与世界其他国家一样，也在与重重危机带来的负面影响作斗争。作为世界第二大经济体，中国提出的“新发展理念”战略引人注目。自2015年中国国家主席习近平提出“新发展理念”以来，这一战略的重要性逐渐凸显，有力应对了当前国际贸易中断、气候变化、地区冲突等问题。如何理解“新发展理念”，南非能从中获得哪些启示？

“新发展理念”旨在通过创新实现平衡发展，促进人与自然和谐共生，并最终实现共同富裕。在“新发展理念”指导下，中国通过发展“双循环”经济，使国内市场与国际市场力量相结合。因此，新冠肺炎疫情对中国的影响相对较小。与其他国家相比，中国在2020年和2021年实现了正增长，平均GDP增长超过5%，为全球经济注入极大稳定性，抵消了全球产业链和供应链中断带来的不利影响。

中国继续走在非洲国际贸易合作的前列，在非洲社会经济发展的各个领域提供项目援助，包括在非洲援建100个港口、1万公里铁路、10万公里公路和1000座桥梁。在新冠肺炎疫情最严重的时候，世界多数国家关闭了边境，中国成为欧洲的经济支柱。中欧班列2021年全年持续运行，累计发运15183列货物。

在南非因夸祖鲁-纳塔尔省洪灾而努力重建其基础设施大动脉之际，中国不仅及时伸出援手，同时也为南非提供了极佳的学习范例，帮助南非学会重建能更好适应气候变化的道路、港口、桥梁和水渠。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃大力赞扬中国“新发展理念”倡导的透明与进步的发展道路。她公开表示，“中国实现了了不起的复苏”，说中国仍然是“全球增长的重要引擎，采取有力措施支持高质量增长不仅有利于中国，也有利于世界”。

“新发展理念”是中国“十四五”规划（2021-2025）的重要组成部分。“十四五”规划的目标是到2025年GOP增长保持在合理区间，粮食综合生产能力大于6.5亿吨，单位GDP能源消耗降低13.5%。这些目标建立在改革开放40年的坚实基础上，中国通过改革开放成为世界第二大经济体、无可争议的工业强国和世界最大的外汇储备持有国。

这些目标也为南非树立了活生生的榜样，中国已经建成一个拥有60%的城镇人口的小康社会，这说明只要有坚强有力的领导力、政策确定性、立法连续性和全国上下通力支持，实现共同繁荣和社会经济权利是可能的。南非参照以上这些发展指数并非不可想象。用习近平主席的话说，“理念是行动的先导，一定的发展实践都是由一定的发展理念来引领的。发展理念是否对头，从根本上决定着发展成效乃至成败。”习近平主席宣示“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”，强调“要坚定不移走共同富裕的道路”。面对来势汹汹、接踵而至的新冠疫情，2021年7月夸纳省和豪登省的内乱，以及2022年夸纳省的严重洪水灾害，南非执政党的政策和战略显然必须有所改变。必须有钢铁般的意志和决心，与私营部门和公民社会一道落实系列国家行动计划，如2012年国家发展计划（NDP）、2020年经济重建和恢复计划（ERRP）、2030年豪登省增长规划（GGT2030）等。

中国的“新发展理念”与上世纪90年代前苏联的缺陷形成鲜明对比，后者最终因执政党专注于自身利益而脱离其历史使命和普通民众而解体。中国古语云“天地之大，黎元为本”，“新发展理念”正是这一智慧思想的成功实践。

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