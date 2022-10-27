3月9日，南非大学姆贝基非洲领导力研究院高级研究员谭哲理在南主流媒体《比陀新闻报》《水星报》《开普时报》及独立传媒网站发表评论文章，积极评价中国“高质量发展”理念，呼吁南非用好紧密的对华关系实现跨越式发展，并认为全球化进程亦需推进高质量发展，寻求实现普遍安全和共同繁荣。全文摘译如下：

中国“十四五”规划（2021-2025年）的主题“高质量发展”有怎样的内涵？对中国、南非以及后疫情时代世界有何重要意义？

2017年，在中国共产党第十九次全国代表大会上，习近平主席指出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。从中国的科技进步和高端技术产业的崛起，都不难看到这种从数量到质量的转变。从收集月球样本到登陆火星，从5G无线网络到电动汽车发展，中国的高质量发展有目共睹。

高质量发展意味着优先发展绿色经济，在高科技工业化过程中降低碳足迹，这体现了中国对发展低碳排放产业、节能基础设施、智能交通和高质量消费的重视。它要求中国不仅要有足够的创新能力，还要在现代化进程中保持公开透明。在“十四五”时期，中国的全社会研发经费投入增长年均将达7%以上，通过对科技创新的大量投资推动国家发展和融入全球科技创新网络。高质量发展意味着从追求量化经济指标转向将人和自然视为一个整体的可持续和环境友好型增长，从单一追求国内生产总值增长转向以人为本和关爱地球的增长。高质量发展理念还将有助于解决日益加剧的城乡差距、全球南北发展不平衡以及全球决策进程代表性不足等问题。

在制裁和贸易战背景下，中国的高质量发展立足自身。中国政府在湖北省投资打造国家存储器基地，研发物联网和北斗卫星导航系统所需的芯片，但这种自力更生的模式并不意味着中国将停止与外界分享信息、技术和数据。相反，中国一贯主张维护国际秩序、促进多边主义和全球化发展。只有通过包容性发展，才能更好应对包括新冠疫情、俄乌冲突、气候变化、北非跨国恐怖主义和网络战在内的全球挑战。用习近平主席的话来说，就是要“努力打破制约知识、技术、人才等创新要素流动的壁垒，支持企业自主开展技术交流合作”。

中国的高质量发展不仅仅是清洁和开放的发展，更是寻求实现普遍安全和共同繁荣的发展。这与某些国家热衷于将自己的价值观和制度强加给其他国家的做法形成鲜明对比，后者只能招致怨恨和反抗。在后疫情时代，世界需要的是合作而非竞争，以保障全球工业链和供应链的稳定。推进全球化需要奉行高质量发展理念，而不是“例外主义”态度和划分阵营搞意识形态对抗。

南非拥有高质量发展所需的所有资源和条件。要用好紧密的对华关系，实现跨越式发展，走向高质量发展，这将有助于缩小社会贫富差距，满足大多数人的基本社会经济需求。南非要释放发展潜力，为促进非洲大陆的安全与繁荣贡献力量。

(责编：刘叶婷、常红)