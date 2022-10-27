2021年12月13日，南非大学姆贝基非洲领导力研究院高级研究员谭哲理在南主流媒体《比陀新闻报》《水星报》《开普时报》及独立传媒网站发表评论文章，积极评价中国的全过程人民民主，认为中国的民主制度实现了善政，值得肯定，而美国的制度更像是寡头政治而非民主政治。全文摘译如下：

在2021年10月中央人大工作会议上，中国国家主席习近平深入阐述了“全过程人民民主”的重大理念。不了解中国的人可能对此感到困惑。毕竟，“民主”在很大程度上与西方国家有关，根据韦氏词典的说法，在西方国家，人们选择自己的领导人，决定政策和计划。但中国自1978年改革开放以来积累的经验和实践已经颠覆了这种认识。

中国的民主与西方国家明显不同。中国的全过程人民民主被定义为“维护社会公平正义，着力解决发展不平衡不充分问题”。本文将探究全过程人民民主在中国社会的应用为何符合中国特有的历史、人口、政治和经济格局，以及南非如何从中学习借鉴以更好服务本国人民。

全过程人民民主与良政善治密不可分。仅从这一点来看，中国共产党在保障全民基础和高等教育、医疗保健、基础设施、就业和安全方面交出了一份了不起的答卷。中国坚持认为，公共部门领导人必须服务于国家利益，并将国家利益置于个人权利之上。中国国家机构的职能就是在各个层面对公民的需求和关切负责并做出回应,懒政怠政等腐败行为都会受到处罚。

根据《2015年世界公共服务报告》的定义，“治理”一词指的是指导。以船舶为例，方向盘不仅仅是用来保持船舶向前、向后或侧向运动，而是要确保船舶始终在正确方向行驶。在习近平主席领导下，中国共产党始终将政治发展、经济改革和社会稳定置于最重要的位置，这使得中国共产党能够正确选择适合中国的发展道路。这一选择是基于对中国客观物质条件的认知，正如发展市场经济并不是一味逐利，国家还需要平衡财富分配并解决收入不平等。民主也是如此，它已被重新配置，以适应中国相对特殊的结构环境。在其他国家，人民的意愿在选举期间至关重要，而在中国，从县城到国家最高级别政府官员的整个任期内，人民利益至高无上。

全过程人民民主为共同利益服务，并带来切实的社会利益。全过程人民民主使中国在2019年超过美国，成为向世界知识产权组织提交的国际专利申请第一大来源国。全过程人民民主还使中国建立了世界上最大的社会保障体系和覆盖全国95%以上人口的基本医疗保险。除此之外，还有一项众所周知的前所未有的成就，那就是让7.7亿中国公民摆脱了绝对贫困。在这一过程中，中国共产党提前10年实现了第一个可持续发展目标，即“消除一切形式的贫困”。

在世界各国艰难应对新冠肺炎大流行带来的巨大卫生和经济挑战的当下，中国通过其全过程人民民主展示了如何应对疫情，如何保持经济增长，以及如何向大多数公民提供基本的社会经济权利。因此，中国的民主制度值得肯定，因为它实现了善政，推进了基本服务的提供。

习近平主席指出：“民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民要解决的问题的。”我们都清楚地记得，在2016年至2020年期间，中国共产党创造了约6000万个工作岗位，这无疑是中国民主将实现社会经济权利与实现社会凝聚力和国家建设联系起来的明显标志。习近平主席关于中国全面建成小康社会的宣言，与全过程人民民主的实践密切相关。

很明显，当一个政府由少数利益集团主导，主要促进少数人的福祉，而大多数人被排除在民主成果之外，这就是一个治理不善的例子。这是美国社会科学家马丁·吉伦斯和本杰明·佩奇在2014年进行的一项开创性研究得出的结论，即在美国，可以合理地得出这样的结论:“代表商业利益的经济精英和有组织团体对美国政府政策产生影响，而普通公民和大众利益团体几乎没有或根本没有影响”。根据这项研究，美国更像是寡头政治而不是民主政治。

对南非来说，从中国的全过程人民民主中可以学到什么呢？首先，行政部门是使民主产生社会影响的决定性因素。当领导人只注重政策宣示而不强调执行时，这就给民主项目的可持续性带来了风险。第二，对涉嫌腐败和懒政怠政的现象绝不能姑息纵容。第三，政治制度应该适合一个国家的物质条件。正如中国古语所言:“明者因时而变，知者随事而制”。当人民的基本需求得不到满足时，骄傲地宣称我们的宪政民主是世界上最“进步”的，这对任何人都没有好处。

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