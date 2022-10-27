在诺和诺德天津生产厂，总裁尼尔森经常要召集各部门召开这样的早会，大家一起梳理当天的工作流程。提速、提效，是企业的共识。

诺和诺德公司成立于1923年，总部位于丹麦，是全球领先的生物制药公司，其天津工厂于1995年在天津经开区成立，是诺和诺德全球战略性生产基地之一。诺和诺德天津工厂面向中国及全球市场供应胰岛素耐用注射器械及胰岛素成品，2019年，诺和诺德投资5亿元引进三条智能化生产线，目前已经全部投产。

在这个智能车间，从来料贴签、打印信息到包装盒和说明书的填充，再到最后的信息录入和成品的码垛，全部实现了智能化。这次智能车间的改造升级，诺和诺德天津生产厂也得到当地产业政策的支持，生产效率的提升，客观上削弱了疫情给企业带来的影响。

陈建，天津市药品检验研究院抽样工作人员，每当诺和诺德天津生产厂有原料药进厂，他都会第一时间赶到企业，风雨无阻。

在确保产品安全的前提下，陈建和同事们帮助诺和诺德抢时间，将原料药检验时限缩减至20天。随着落户在天津市滨海新区的生物医药企业增多，天津市药品检验研究院也就近在企业周边设立了滨海实验室，靠前服务生物医药产业上下游企业。

越来越多的跨国企业坚定在华发展信心，拥抱中国机遇。

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