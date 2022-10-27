9月19日，独立传媒网站发表南非大学姆贝基非洲领导力研究院高级研究员谭哲理的评论文章，积极评价中国把逐步实现全体人民共同富裕摆在重要位置，将促进全体人民共同富裕作为为人民谋幸福的着力点。全文如下：

世界正在经历一场中产阶级萎缩的危机，收入差距和财富差距拉大反映出经济和社会发展呈螺旋式下降的趋势。上个世纪，发达国家通过庞大的中产阶级成功维持了经济发展，这些中产阶级是超级富豪和贫困人口之间的缓冲地带。然而随着中产阶级面临贫困威胁，收入差距不断拉大，使得这些原本强大的群体变得不再稳定。

中国作为拥有14亿人口的新经济大国，必须与中产阶级日益减少这一难题作斗争。中国如何设法缩小全世界普遍存在的巨大收入差距和贫富差距的影响？“党的十八大以来，党中央把握发展阶段新变化，把逐步实现全体人民共同富裕摆在更加重要的位置上，推动区域协调发展，采取有力措施保障和改善民生，打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，为促进共同富裕创造了良好条件。现在，已经到了扎实推动共同富裕的历史阶段。”中国国家主席习近平在2021年8月17日中央财经委员会第十次会议上如是说道。

在中国向第二个百年奋斗目标迈进的过程中，中国共产党坚决防止两极分化，促进共同繁荣，维护社会和谐稳定。“第二个百年奋斗目标”是指到2049年中华人民共和国成立一百周年时，全面建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。习近平主席表示，新一轮科技革命和产业变革有力推动了经济发展，也对就业和收入分配带来深刻影响，包括一些负面影响，需要有效应对和解决。习近平主席指出，共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。我们说的共同富裕是全体人民共同富裕，是人民群众物质生活和精神生活都富裕，不是少数人的富裕，也不是整齐划一的平均主义。

中国在实现共同富裕方面进行了深入研究。分阶段规划目标，分阶段扎实推进共同富裕。习近平主席指出，到“十四五”末，全体人民共同富裕迈出坚实步伐，居民收入和实际消费水平差距逐步缩小。到2035年，全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展，基本公共服务实现均等化。为实现这些目标，中国承诺将抓紧制定促进共同富裕行动纲要，提出科学可行、符合国情的指标体系和考核评估办法。

习近平主席在《扎实推动共同富裕》一文中，提出实现共同富裕要把握好四项原则。一是鼓励勤劳创新致富。习近平主席指出，要坚持在发展中保障和改善民生，把推动高质量发展放在首位，为人民提高受教育程度、增强发展能力创造更加普惠公平的条件，提升全社会人力资本和专业技能，提高就业创业能力，增强致富本领。要防止社会阶层固化，畅通向上流动通道，给更多人创造致富机会，形成人人参与的发展环境，避免“内卷”“躺平”。

二是坚持中国的基本经济制度，即中国特色社会主义市场经济。习近平主席强调，要坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展，大力发挥公有制经济在促进共同富裕中的重要作用，同时要促进非公有制经济健康发展、非公有制经济从业人员健康成长。要允许一部分人先富起来，同时要强调先富带后富、帮后富，重点鼓励辛勤劳动、合法经营、敢于创业的致富带头人。靠偏门致富不能提倡，违法违规的要依法处理。

三是尽力而为量力而行。习近平主席表示，要建立科学的公共政策体系，把蛋糕分好，形成人人享有的合理分配格局。要以更大的力度、更实的举措让人民群众有更多获得感。同时，也要看到，我国发展水平离发达国家还有很大差距。习近平主席警告说，政府不能什么都包，重点是加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设。即使将来发展水平更高、财力更雄厚了，也不能提过高的目标，搞过头的保障，坚决防止落入“福利主义”养懒汉的陷阱。

笔者认为，南非就陷入了习近平主席警告的一些漏洞。尽管大多数人支持基于非洲原始传统乌班图的国家所有制，但南非采取了只惠及少数社会成员的经济制度。反过来，大多数人被在经济收益的边缘。正如南非民主之初所承诺的那样，应采用“以人为本”的经济类型，作为发展和建立共同繁荣的基本理论，这对南非将大有裨益。

其次，以社会赠款形式进行的福利主义尝试产生了超出预期的不利影响。正如习近平主席警告的，要防止落入“福利主义”养懒汉的陷阱。南非在抗击新冠疫情期间向中国学习的积极立场和意愿也将有助于建立一个强有力的框架，以实现《自由宪章》所说的让所有人共同富裕，这才是设想中南非平等社会的蓝图。超越长期研究阶段启动《2030年国家发展规划》，将造福于国家，实现共同富裕。

习近平主席说的第四条原则是坚持循序渐进。他指出，共同富裕是一个长远目标，需要一个过程，不可能一蹴而就，对其长期性、艰巨性、复杂性要有充分估计，办好这件事，等不得，也急不得。习近平主席指出，一些发达国家工业化搞了几百年，但由于社会制度原因，到现在共同富裕问题仍未解决，贫富悬殊问题反而越来越严重。

中国已将浙江省确定为共同富裕示范区。鼓励各地因地制宜探索有效路径，总结经验，逐步推开。总的思路是，坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕，正确处理效率和公平的关系，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性，扩大中等收入群体比重，增加低收入群体收入，合理调节高收入，取缔非法收入，形成中间大、两头小的橄榄型分配结构，促进社会公平正义，促进人的全面发展，使全体人民朝着共同富裕目标扎实迈进。

中国实现共同富裕，是朝着构建人类命运共同体这一更大目标迈进的开始。

(责编：刘叶婷、常红)